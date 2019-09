Comerciantes de Suzano vivem expectativa para o fim de ano

Comerciantes de Suzano começam, aos poucos, a viver a expectativa de mais um final de ano na cidade. Apesar de ainda faltarem pouco mais de três meses para o natal, algumas lojas já estimam o quanto e com o que podem faturar neste que é o melhor período para muitos deles.

Um fator que faz com que esse final de ano seja visto com bons olhos pelos comerciantes da cidade é a liberação dos saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Muitos deles apostam que esse valor poderá ser destinado às compras de final de ano por muitas pessoas.

Por isso, Jeferson Oliveira, 25, acredita que a loja de calçados e roupas na qual gerencia terá aumento de 15% nas vendas de fim de ano. As peças que devem ser vendidas em maior número serão as confeccionadas. "Nosso programa de marketing chegará em novembro, mas as peças já começaram a chegar. Temos o mês de outubro, que será um 'esquenta' para o fim de ano. A previsão é de vender cerca de 60% só de confecção", conta.

Kelliny Rodrigues, 25, é consultora de uma perfumaria e está confiante para as vendas de fim de ano. Ela acredita que kits com perfumes terão mais saída do que outros produtos da loja. "O FGTS vai ajudar bastante, e o pessoal vai gastar mais. Os kits de natal devem vender mais do que outros perfumes", alega.

"Querendo ou não esse dinheiro do FGTS pode ajudar", prevê Rose Santos, 41, subgerente de uma loja especializada em calçados.

Kátia Cristina Jaques, 45, diz que peças com preços acessíveis sairão em maior número. A gerente de uma loja de roupas femininas está ansiosa com o primeiro final de ano da loja. "A loja tem dois meses, é nova. Estamos esperando superar as expectativas e apostaremos bastante nesse período", diz.

