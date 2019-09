Comerciantes do Dona Benta pedem base da GCM

Pelo menos 60 comerciantes participaram de uma reunião pedindo mais segurança no bairro Dona Benta. A reunião foi realizada pelo Conselho de Segurança do Boa Vista (Conseg), e ocorreu no dia 29 de agosto, na Unidade Básica de Saúde do Boa Vista.

Segundo o presidente do Conseg Boa Vista, Ebert Vicente, mais conhecido por Ebert Bola, foi discutido na reunião o que o Conseg iria pedir à Prefeitura para melhorar a segurança do bairro.

"O Conseg, junto aos comerciantes, viu que o que falta na região são rondas policiais. Por isso, já foi solicitado à Prefeitura uma base móvel da Guarda Civil Militar (GCM) para ficar na região central do bairro. Além de realizar rondas noturnas na região", disse Ebert Bola.

Apesar do 32º batalhão estar próximo do centro comercial, e a Polícia Militar realizar rondas no bairro, Ebert acredita que seja "preciso intensificar mais as rondas".

"A PM faz suas rondas, mas é preciso mais intensidade. Além de ser realizado patrulhamento noturno também, pois é de noite que os assaltos mais acontecem", explicou o presidente do Conseg.

Prefeitura

Por meio de sua Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, a Prefeitura afirmou que a GCM realiza rondas em toda a cidade e que tem acompanhado a situação no local.

"A pasta está tratando com as autoridades, com a comunidade e com o Conseg, as abordagens adequadas para a situação no centro comercial do Dona Benta. E irá intensificar o patrulhamento na região para garantir a segurança da população", disse a nota enviada pela secretaria.