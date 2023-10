Comerciantes esperam aumentar em até 7% vendas no Dia das Crianças

O Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes e Região (Sincomércio) espera um aumento de até 3%.

A ACE explica que as projeções otimistas se dão por ser o primeiro Dia das Crianças sem restrições por conta da pandemia. A associação suzanense expõe que empresas de pesquisas mostram um aumento de 7% no Brasil em relação ao ano passado. “Acreditamos que nossa cidade ficará próxima deste número também”, explica.

De acordo com a ACE, os produtos mais procurados na época de Dia das Crianças devem ser brinquedos, jogos educativos, eletroeletrônicos, smartphones, calçados, roupas e acessórios de vestuário.

O gerente comercial da associação, Corrêa, analisou os números e comentou a expectativa.

“A ausência de restrições é um fator importante para os comerciantes locais, afinal, o Dia das Crianças é uma data notória pela alta demanda no mercado, o que naturalmente resulta em melhores resultados nas vendas. Esta, assim como outras datas comemorativas de alto apelo comercial, é muito aguardada pelos lojistas e desta vez, não é diferente, em especial por este ser o primeiro Dia das Crianças em três anos sem qualquer tipo de impedimento sanitário por conta da pandemia da Covid-19”, disse.

A expectativa do Sincomércio é menor que a da ACE. O presidente do sindicato explicou o motivo. “Estamos preocupados com o cenário econômico e o endividamento das famílias, contudo temos sinais favoráveis que mostram que o consumidor está mais otimista para esta data”, disse Valterli Martinez.

O comércio de Suzano está confiante e otimista para o Dia das Crianças. A Associação Comercial e Empresarial (ACE) da cidade está com uma expectativa de cerca de 7% de aumento nas vendas.