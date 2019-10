Comerciantes esperam aumento nas vendas com Dia das Crianças

A expectativa de aumento nas vendas com o Dia das Crianças cresceu nesta sexta-feira (11) entre os comerciantes, que preparam campanhas e promoções para fomentar a venda de produtos. Pais e avós afirmam que todo ano compram roupas e brinquedos para os filhos e netos.

Thais Nogueira é subgerente de uma loja de calçados em Suzano, segundo ela, muitas promoções para crianças estão sendo colocadas em prática nessa semana. "A nossa expectativa é muito positiva, todo ano esse feriado é movimentado. E entre os demais feriados do ano, o Dia das Crianças é o que mais atrai vendas".

Liliane Tavares trabalha no caixa de uma loja de perfumes, e para ela, as vendas nessa data não crescem tanto, mesmo com as promoções. "Esperamos um crescimento leve, pois nessa data, o que é mais procurado são brinquedos. Mas fizemos promoções, criamos kits de perfumes, tudo com a intenção de crescer as vendas", conta Liliane.

Pais

O aposentado Eduardo Cabrilha explicou a reportagem que todo ano compra presentes para os netos.

"Todo ano eu e minha esposa compramos algo para minhas netas e netos. Preferimos comprar roupas, porque dura mais", explicou.

A advogada Luciana Maria não poupa muito na data. Ela conta que sempre compra presentes para a filha e o sobrinho."Para minha filha eu sempre compro roupas, acho melhor do que brinquedo. Agora se for para meu sobrinho ou outra criança, dou brinquedos, porque é o que gostam mais".

Ace

Segundo a Associação Comercial e Empresarial de Suzano (Ace), a expectativa de aumento das vendas é grande para comércios de calçados e brinquedos. “Esperamos que creça entre 4% e 6% as vendas”.