Comerciantes insistem em calçadão na Glicério

Os comerciantes da região central de Suzano defendem a criação de um "calçadão" na Rua General Francisco Glicério.

Na opinião dos gerentes ouvidos, o calçadão poderia ser implantado apenas durante as festas de fim de ano, pois ajudam a aumentar as vendas dos comércios.

Segundo Nair Tanaki, funcionária que atua no caixa de uma loja de roupas para bebês, a criação de um calçadão seria o ideal, pois permitiria o acesso mais rápido dos clientes às lojas. Ela não vê como positivo a mudança de sentido das ruas.

"Em 2017 fizeram um teste na Glicério, foi um único dia, e nesse dia as vendas foram positivas. Por isso, acredito que um calçadão vai facilitar para os motoristas, além de ajudar as vendas das lojas", explica. Carlos Cordeiro, gerente de uma loja de calçados, também defende a criação de um calçadão na Rua General Glicério, assim como defende a criação de mais vagas de carro.

"Não sou favorável a nenhuma mudança de sentido, principalmente de última hora, pois pode confundir a população. Mas a criação de um calçadão é o 'sonho de todo comerciante'", brinca o gerente.

As gerentes Francisleide Leite e Zeneide Santos trabalham em uma loja de maquiagem e perfumes, as duas afirmam que o calçadão poderia aumentar as vendas dos comércios, e torcem para que um seja implantado na Rua General Glicério.

Por outro lado, a gerente de uma loja de roupas e variedades, Cristina Barbosa, afirma que apesar de o calçadão beneficiar os lojistas, ela defende que não seja construído.

Estudo

A Prefeitura de Suzano, através de sua Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, informou em nota que durante as festas de final de ano intensifica a fiscalização e orientação aos motoristas, "a fim de garantir fluidez e mobilidade dos veículos e pedestres".

"A princípio não está prevista nenhuma alteração no trânsito - as equipes vão avaliar as situações isoladas e definir qualquer alteração pontual que seja necessária", informou.

Sobre a construção de um calçadão na Rua General Francisco Glicério, conforme reportagem do DS no dia 8 de fevereiro, há um estudo para a implantação do calçadão, mas a ideia foi previamente descartada pelo secretário de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis José Vieira.