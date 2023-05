Comerciantes mantêm otimismo nas vendas para o Dia das Mães

Devido a elevada taxa de juros e o endividamento crescente dos consumidores, as vendas devem retrair em aproximadamente 4,1% em comparação ao ano anterior, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

A ACE, porém, afirmou que depende do empenho do comerciante, pois “independentemente da situação econômica, devemos sempre nos atentar nas boas práticas de vendas ao anunciar promoções, manter a vitrine organizada e chamativa, possuir produtos atualizados nas prateleiras e ter um treinamento adequado para a equipe de vendas”.

De acordo com a ACE, os produtos que devem ter a maior procura na data são os que despertam valores sentimentais ou peças associadas à moda e cuidado feminino. Como exemplo, a entidade utilizou cosméticos, bolsas e sapatos. O valor médio dos presentes de Dia das Mães está entre R$ 230 e R$ 280.

Os comerciantes acreditam em alta. Cristina da Silva, gerente da loja Miamor, no Centro de Suzano, vê em um aumento de 10% em relação ao ano passado. “Como esse ano cai no terceiro domingo, é depois do pagamento. Nos outros anos era no segundo domingo”. A responsável pela loja afirma que as maiores vendas devem ser de casacos, enfeites, eletrodomésticos e cobertores. “Se vier a frente fria como a gente está esperando, vai melhorar bastante”.

Responsável pela Takra, também no Centro, Francisleide Leite afirmou que a expectativa é de um aumento nas vendas. “O Dia das Mães, para a gente na perfumaria, é muito importante e esperado. Não o mês de maio inteiro, mas o dia específico”. No período, os produtos mais vendidos, segundo a gerente, são secadores, pranchas e perfumes.

Maisa Costa, funcionária da Fu-Lu, explica que não tem ideia de aumento ou queda no número de vendas. Porém, de acordo com ela, no Dia das Mães os produtos mais vendidos são “blusinhas de lã e de malha”. Apesar de não ser o forte da loja, a data só não é melhor que o Natal para o negócio. O supervisor da loja Dibs, Josafar Lopes de Carvalho afirma que está esperando, ao menos, o mesmo número de vendas que foram feitas no ano passado. Segundo ele, o Dia das Mães é o 3º melhor mês do ano, perdendo para Natal e Dia dos Namorados. “Dia das Mães e Dia dos Namorados estão colados, mas o dos namorados está um pouco à frente. O Natal é sempre disparado na frente”.

Lopes explica os itens mais vendidos no Dia das Mães. “Vende bastante bota, porque combina com o inverno. Bastante jaqueta, blusas, calça. Aqui a gente tem de tudo, então acabamos suprindo qualquer necessidade”.

