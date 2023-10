Comerciantes mostram otimismo nas vendas do Dia das Crianças

Adriana Goia, gerente da Ri Happy de Suzano, se mostrou animada para o primeiro Dia das Crianças da loja, que está localizada no Glicério Boulevard. “Estamos com grandes expectativas até o dia 12, principalmente nos dias 10, 11 e 12. Não conseguimos falar sobre crescimento porque a loja é nova, mas a gente acredita ter um bom público, já que a Ri Happy é a líder neste segmento”, explica.

Ela afirmou que o movimento da loja ainda é baixo e, por isso, teve ações para “chamar o público”. “O que sentimos é que muita gente não sabe do Glicério Boulevard e nem da Ri Happy. Tivemos que fechar com uma influenciadora da região, a Ingrid, para a gente conseguir trazer clientes. Estamos com carro de som nos fins de semana para divulgar para que os clientes saibam que a gente está aqui”, finaliza Adriana.

Marcelo Pedro da Silva, gerente da Cazarini, opina que as datas comemorativas têm menos movimentos que tinham antes. “A gente não gera muita expectativa. Estamos aguardando um movimento normal dentro da realidade que estamos vivendo. As datas comemorativas têm se dispensado muito, não tem sido como antigamente, isso por conta da concorrência e da internet”.

Andreia Garcia, que é gerente de uma loja de roupas infantis no centro de Suzano, contou que a expectativa é grande. A loja foi inaugurada há menos de um mês.

“A expectativa é grande, esperamos que tenha um belo movimento a partir do fim de semana até o dia 12”. Ela explica que, por ser uma loja apenas de roupas infantis, não tem um item específico a ser mais vendido. “A expectativa é que tenha uma maior venda geral, de todos os itens da loja”, explica.

Os comerciantes de Suzano estão confiantes e esperando um aumento nas vendas na próxima semana por conta do Dia das Crianças. A data é comemorada no dia 12 de outubro e, neste ano, cai em uma quinta-feira.