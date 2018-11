Comerciantes se preparam para aumentar as vendas de fim de ano

Com a chegada das festas de fim de ano e a promoção da Black Friday, que acontece no fim deste mês, comerciantes de Suzano se preparam para as vendas e a movimentação de clientes nas lojas e nos estabelecimentos comerciais.

Entretanto, lojistas temem a queda das vendas por conta da crise econômica, como explica a proprietária de uma loja de brinquedos no Centro, Márcia Ramos. Mas a Associação Comercial e Empresarial (ACE) estima aumento de até 15%. "Por conta da crise que vem desde 2016, muitos consumidores evitam de realizar compras nessa época do ano. Mesmo assim, realizamos descontos e promoções que chegam até 30%, para agradarmos os clientes, em especial, o bolso deles".

Outra comerciante que também está em dúvidas com relação as vendas de Natal, é a gerente da loja de artigos, localizada na Rua General Francisco Glicério, Priscila Mendonça. Para ela, as expectativas não estão boas e a média de queda comparado ao ano anterior é de 30%.

"Estamos querendo eliminar os estoques para conseguirmos trazer novidades aos clientes, porém com a queda das vendas neste ano, a tendência é continuar com os artigos natalinos, como árvores de natal e pisca-pisca, além de focarmos nos presentes, como bonecas e carrinhos de controle remoto", enfatiza.

Entre as novidades no setor de brinquedos e artigos para presentes, alguns comerciantes estão focados em itens que são febre entre a garotada, como a boneca LOL, que varia entre R$ 100 a R$ 150 reais, games de jogos de Playstation 4, carrinhos de controle remoto, bonecos da Patrulha Canina, entre outros.

"O target mínimo de compra diminuiu bastante, a ideia é sempre inovar, porém sentimos muito nesse ano por conta dos valores das mercadorias e da queda nas vendas", disse Márcia.

Em nota, a ACE informou que as expectativas de venda é de que elas tenham um aumento de 12% a 15%, em comparação ao ano passado.

"As lojas já estão se preparando com estoques de mercadorias e temas referentes ao Natal. A expectativa é otimista em relação ao crescimento nas vendas. Sem contar que, o bom atendimento é fundamental além de mercadorias de boa qualidade e preço justo", informa.

Para animar os clientes e lojistas nas compras e vendas de fim de ano, a ACE de Suzano realiza a divulgação da "Campanha de Natal".