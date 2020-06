Comércio de Suzano inicia contagem regressiva para abertura na quinta

O comércio de Suzano vive a expectativa de reabertura a partir de quinta-feira.

Será quando o governo do Estado deve autorizar a mudança de classificação do Alto Tietê para relaxar a quarentena.

Na semana passada, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) se reuniu com representantes da Associação Comercial e Empresarial (ACE) para discutir critérios sobre flexibilização apresentados pelo Estado.

O governo já atendeu ao pedido do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) e confirmou a separação da região da Grande São Paulo no âmbito do Plano de Retomada Consciente, que estabelece as fases para a reabertura das atividades econômicas. Com a classificação individualizada, a expectativa é que as cidades do Alto Tietê possam sair da etapa vermelha e, consequentemente, iniciar a flexibilização da quarentena o quanto antes.

As revisões de classificação de fases vão acontecer semanalmente. Até que a região avance para a próxima etapa, as cidades deverão manter as restrições atuais, com autonomia para inserir atividades essenciais previamente liberadas.

Ontem, a movimentação pelas ruas de Suzano aumentou. Muitas lojas tiveram portas “meio abertas”. As ruas tiveram movimento maior de carros e pessoas.

Com o desmembramento da Grande São Paulo em cinco regiões, o Estado vai analisar separadamente critérios como capacidade hospitalar para atendimento Covid-19 e a taxa de avanço de casos e mortes provocadas pelo coronavírus. Também serão avaliadas as características demográficas do Alto Tietê, assim como os índices de isolamento social.

O Alto Tietê é a maior das cinco regiões de saúde divididas pelo governo na Grande São Paulo. São 11 cidades (Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano) e mais de três milhões de habitantes. As demais regiões são a Norte (Caieiras, Cajamar, Francisco Morato, Franco da Rocha e Mairiporã); Sudeste/ABC (Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul); Sudoeste (Cotia, Embu, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Juquitiba, São Lourenço da Serra, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista); e Oeste (Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus e Santana de Parnaíba).