Comércio é contra mudar Dia das Mães para agosto e apoia reabertura no dia 7

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano se posicionou contrária à recomendação do governador João Doria (PSDB) de adiar a comemoração do Dia das Mães para o fim de agosto.

Segundo o gestor do Estado, a intenção é dar tempo aos comerciantes, para que eles “se preparem melhor” para a data.

“Não concordamos com a possibilidade de comemoração futura de uma data tão importante de nosso calendário (como é o Dia das Mães)”, resumiu a entidade, em nota.

A associação é favorável à reabertura do comércio na cidade na próxima quinta-feira, 7. No documento, a entidade afirmou que apoia a abertura nesta data, desde que sejam respeitados os protocolos de proteção ao novo coronavírus (Covid-19).

A decisão da entidade corre em paralelo ao pedido realizado pela Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp), que pediu retorno das atividades do comércio a partir do dia 7 de maio. Segundo a ACE, isso seria importante para que os comerciantes não percam essa receita “tão importante no faturamento”.

“Somos a favor deste retorno, mas mantendo todos os requisitos de segurança e saúde em vigor, como máscaras, álcool gel e distanciamento mínimo”, diz a ACE.

A Facesp também divulgou uma nota em seu site, pedindo a abertura parcial do comércio na próxima sexta-feira, 1° de maio, feriado de Dia dos Trabalhadores.

“A Federação das Associações Comerciais do Estado São Paulo (Facesp) e a Associação Comercial de São Paulo (ACSP) pedem aos governantes para que o comércio seja parcialmente reaberto a partir do dia 1º de Maio, Dia do Trabalho, evidentemente obedecendo às devidas regras de segurança, para evitar que os efeitos da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) não se perpetuem na economia. Queremos comemorar o dia do trabalho trabalhando!”, diz o documento.

Muitos comerciantes de Suzano costumam dizer que o Dia das Mães é a segunda data de maior faturamento do calendário, atrás apenas do Natal.

Em nota, a Prefeitura de Suzano informou que vem tratando a situação do comércio constantemente com a ACE, assim como com o Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes e Região (Sincomércio). A administração informou ainda que não houve nenhum pedido formal da Facesp ao município.

No documento, a prefeitura também diz que segue as diretrizes do governo do Estado, juntamente com o Ministério Público. O Executivo da cidade ainda reforçou que a quarentena deve seguir, pelo menos, até 10 de maio, conforme determina o decreto da municipalidade suzanense.