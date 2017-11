Comércio de Suzano vai ampliar horário de atendimento a partir de dezembro

O comércio suzanense deverá estender o horário de atendimento a partir da segunda quinzena de dezembro, a fim de impulsionar as vendas de Natal. O período é considerado a melhor época para o mercado. Segundo a Associação Comercial e Empresarial (ACE) da cidade, a expectativa é de que o faturamento cresça em 20% neste ano, em comparação ao arrecadamento de 2016.

De acordo com o presidente da entidade, Neder Romanos, a ACE comunicará os lojistas para que o horário de atendimento seja estendido até duas horas após o fechamento usual do comércio, que acontece às 20 horas. "Normalmente, nos últimos 15 dias do ano é que começam a estender mais o horário, até as 21 ou 22 horas. Eles (lojistas) pegam a partir do dia 10 de dezembro, por conta dos funcionários temporários", disse. Apesar de a recomendação inicial ser para estender os trabalhos em meados de dezembro, os comerciantes podem começar esses atendimentos antes do previsto. "Estamos para definir (o período) com sindicato, mas provavelmente será o mês inteiro. Via de regra, é dezembro inteiro".

Neder ressalta a importância desta estratégia para o comércio nesta época do ano. "A gente tem mais tempo de venda porque consegue pegar os clientes que saem do trabalho e passam nas lojas do centro comercial para efetuar compras. Quanto mais tempo de trabalho, mais faturamento. A gente acaba contando também com o 13º salário e o clima do Natal. É a melhor data do ano".

A expectativa é de crescimento nas vendas, chegando a 20% do faturamento anterior. "O que tivemos de momentos ruins no ano passado, esse ano temos de melhora em 15% a 20%, a depender do ramo. Até alguns shoppings prevêem 13% de aumento. A gente acredita que na rua, se tudo der certo, inclusive o tempo sem chuvas, podemos ter até 25% a mais".

Na região central, os lojistas se preparam para o fim de ano. Conforme o previsto, alguns estabelecimentos já se organizam para fechar mais tarde a partir do primeiro dia de dezembro. Na Humanitarian, o gerente Josué da Silva conta que os funcionários ficarão até as 21 horas a partir da primeira semana do mês. "Vai depender de como estará o movimento para ficarmos até as 22 horas. Diariamente já ficamos até as 20 horas. Nesta época do ano, os calçados são sempre uma das preferências para presentes de Natal, as sandálias de festas e de verão são muito procuradas".