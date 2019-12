Comércio estende horário no período de festas de fim de ano

Os comércios de Suzano estendem até as 22 horas o horário para fechar durante o período de festas de fim de ano. A informação foi passada pela Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano na semana passada e confirmada pelos lojistas.

Segundo a ACE, a maioria das lojas fecham entre as 18 horas e as 19 horas, mas com as festas de dezembro poderão estender até as 22 horas.

Isso pode impactar positivamente nas vendas da cidade. Segundo estimativa da ACE, as vendas nesse mês podem crescer entre 10% e 12% em relação ao ano passado.

O DS conversou com lojistas da região central da cidade para saber quais as estimativas para esse fim de ano. Segundo a gerente de uma loja de calçados, Tais Nogueira, a projeção é de boas vendas e que a loja está com o horário estendido aos finais de semana.

"Vamos ter um horário diferenciado nos finais de semana e no dia 24 (véspera de Natal). A projeção que temos é muito positiva, principalmente para a semana do Natal. Na semana do Ano Novo geralmente o movimento é baixo, acredito que as pessoas estão viajando", afirma.

PREPARAÇÃO

A gerente completa e diz que todos os anos a loja se prepara para as vendas nesse período "abastecendo a loja com produtos novos e lançamentos".