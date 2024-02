Comércio reforça campanhas e parcerias com a polícia para prevenção contra 'arrastões'

Os “arrastões” contra lojas comerciais em São Paulo e, em casos pontuais, nas cidades do Alto Tietê trouxeram preocupações ao setor da região. O Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) informou ontem ao DS o reforço das campanhas de orientação aos lojistas e a concretização de novas parcerias com a polícia para aumentar a segurança.

“É importante que o comerciante se sinta seguro para trabalhar”, disse o presidente do Sincomércio, Valterli Matinez. Ele lembrou que, em Mogi das Cruzes, por exemplo, um trabalho em parceria com a polícia “conseguiu reduzir roubos em lojas, principalmente das invasões de madrugada”.

Em todo o Alto Tietê são 25 mil comércios que aumentam quando são somados os microeemprendedores individuais (MEIs). São cerca de 80 mil trabalhadores.

Segundo ele, casos como os que ocorreram em Suzano, de invasão de uma loja - na área central - trazem preocupação aos lojistas. Os suspeitos foram presos, neste caso. Valterli afirmou que o Sincomércio já realiza campanhas de orientação aos comerciantes, como a confecção de cartilhas, para ajudar o comerciante na segurança. Por outro lado, há também um trabalho parceiro com a polícia. “A polícia também faz um trabalho inteligente na tentativa de conter esses casos”, acrescentou.

O presidente do Sincomércio lembrou também que o sistema de monitoramento das cidades, como os que existem em Suzano, por exemplo, contribuem para dar mais segurança ao comerciante. “As invasões, os roubos trazem grandes prejuízos ao comerciante. Quanto mais equipamentos de segurança existir, melhor para dar tranquilidade a quem tem um comércio”, acrescentou.