Comércio se prepara para a Páscoa em Suzano

Começou o mês da páscoa. Com ele, os comerciantes vivem a expectativa de vender ovos e faturar mais com essa época, aumentando os estoques com chocolate.

Em Suzano, supermercados começaram a enfeitar os corredores com ovos de páscoa e barras de chocolate. A expectativa para 2019, no entanto, não é das melhores. Os comerciantes estão pessimistas com relação às vendas, e os valores dos ovos justificam a preocupação.

Para se ter uma ideia, alguns ovos de 365 gramas estão sendo comercializados pelo valor médio de R$ 80 nos supermercados. Barras de chocolate de mais de 2 quilos são encontradas por valores próximos de R$ 48. Alguns ovos de 160 gramas são vendidos por valores que variam de acordo com a marca, indo de R$ 22 até R$ 54, mesmo sem alterar o peso.

As barras, então, são a grande aposta de um supermercado localizado no Jardim Anzai.

O gerente da loja, José Freire, conta que os valores baixos do chocolate de barra em comparação aos ovos fez a unidade investir nelas. Como estratégia para vender mais, o mercado está parcelando as compras de tudo o que está relacionado à páscoa.

"As barras estão com valores baixos e vendendo bastante, entre R$ 45 e R$ 58 reais a barra de 2,100 kg, então a investida da companhia é nas barras mesmo. Além disso, estamos parcelando além de chocolates, azeites, bacalhaus e tudo para páscoa em 3 vezes sem juros", conta.

Já um supermercado na Vila Mazza aposta no crescimento das vendas. O gerente Jaldo Santos acredita que os valores do chocolate devem cair com o passar dos dias, e que um pequeno aumento nas vendas com relação a 2018 deve acontecer.

"Referente ao ano passado a expectativa não é de aumentar muito, em torno de 3%. Clientes não estão sendo incentivados a comprar ovos, porém, as vendas de barras acontecem dentro do previsto. Acreditamos em uma queda no valor, porque a compra foi fracionada", afirma.

Já Nivaldo Sandrini é gerente de uma loja na Vila Urupês. Ele conta como está o movimento no mercado e a expectativa para o aumento das vendas. "Está meio devagar. Brasileiro deixa tudo para a última hora. Não acredito que venderemos muito, estou torcendo, mas dizer que vai 'bombar', não vai. A partir da semana que vem, depois do pagamento, deve melhorar", diz.