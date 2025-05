Comércio tem movimento intenso e mostra otimismo para o Dia das Mães

O Dia das Mães vai impulsionar o comércio neste mês de maio. Apesar da previsão modesta feita pela Associação Comercial e Empresarial (ACE), que calcula um crescimento de apenas 3% nas vendas, as lojas de Suzano registram aumento de até 60%.

Ontem, véspera da data, o movimento foi intenso nas lojas.

No setor de vestuário, o movimento é aquecido pela mudança temporal. Na loja Besni, o gerente Fernando Vaz afirma que as vendas atuais ainda tendem a aumentar. “Esperamos ter um crescimento de 10% a 15% nas vendas em relação ao ano passado. Os produtos mais procurados vem da linha conforto, por causa do frio, e das bolsas”, disse. Vaz ainda destaca que, “a expectativa é boa, afinal, mãe é mãe”.

Mesmo com o frio, a loja Chiquinho Sorvetes também notou um aumento em suas vendas, principalmente na unidade localizada na Glicério Boulevard. “Algumas semanas atrás abriu um restaurante nas proximidades, isso chamou bastante clientela em busca de sobremesas para cá. Nossas vendas subiram cerca de 60% e esperamos que subam ainda mais para a comemoração do Dia das Mães”, disse a atendente Laisa.

Já nos chocolates, o presente clássico continua muito procurado, apesar de não chegar no nível de demanda da Páscoa. “Se formos comparar a movimentação em relação ao mês anterior, teríamos que dizer que as vendas dos chocolates diminuíram cerca de 70%, mas estamos sendo bem procurados, principalmente por revendedores” afirmou a líder de loja, Pamela Cristina.

Para pequenos empreendedores, no entanto, o desafio pode ser maior. “Faço panos artesanais bordados a ponto, sempre que tenho oportunidade e eu diria que teve uma diminuição de 30% nas vendas em relação ao ano passado”, lamentou a artesã Jaqueline dos Santos, que borda panos de prato personalizados.