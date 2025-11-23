Envie seu vídeo(11) 4745-6900
23/11/2025
Cidades

Comércio vai abrir 4 mil vagas temporárias no final de ano na região

Números foram passados pelo Sindicato do Comércio de Mogi e Região

23 novembro 2025 - 08h00Por Gabriel Vicco - Da Reportagem Local
Comércio deve fazer contratações por conta das festasComércio deve fazer contratações por conta das festas - (Foto: Isabela Oliveira/DS)

O comércio do Alto Tietê está ofertando cerca de 4 mil vagas de emprego temporárias para as festas de fim de ano. Os números são do Sindicato do Comércio de Mogi das Cruzes e Região (Sincomércio).

De acordo com as informações da entidade, o ranking de ofertas nas cidades está assim: Mogi (1.120 vagas), Suzano (800), Itaquá (720), Arujá (400), Ferraz (360), Poá (320), Biritiba Mirim (160) e Salesópolis (120).

As vagas temporárias costumam durar entre 30 e 45 dias, começando em novembro e se encerrando no Natal ou no início de janeiro. Os cargos mais comuns são vendedor, atendente, operador de caixa, repositor, estoquista, auxiliar de loja e empacotador.

“As empresas buscam boa comunicação, disponibilidade de horário e agilidade. Entre 15% e 25% dos temporários costumam ser efetivados”, explicou o presidente do Sincomércio, Valterli Martinez.

O chefe do sindicato reforçou, ainda, a importância do programa “Talentos do Comércio”, que conecta empresas da região a candidatos preparados para o varejo.

“O programa tem sido essencial. A iniciativa atua na triagem, qualificação e indicação de profissionais, ajudando lojistas a encontrarem mão de obra alinhada às demandas do setor”, disse.

Apesar disso, um dos principais desafios do comércio local ainda é a falta de mão de obra qualificada, em especial nas áreas: atendimento, vendas e operação de loja. “Muitas vagas são abertas, mas é comum a dificuldade de encontrar profissionais com experiência, postura adequada, comunicação eficiente e disponibilidade”, finalizou Valterli.

 

