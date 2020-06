Comércio volta à ativa em Suzano; calçadas ficam aglomeradas

Quase três meses após o início do isolamento social no Estado, o comércio foi autorizado a reabrir ontem em Suzano. O cenário em pleno Dia dos Namorados já era previsto: filas por todos os lados, aglomeração de pessoas nas calçadas e muito trânsito nas vias.

Nas portas de alguns estabelecimentos, consumidores aguardavam autorização para entrar, enquanto funcionários mediam suas temperaturas. Frascos de álcool em gel foram disponibilizados na entrada de algumas lojas, enquanto em outras, vendedores aplicavam o produto nas mãos de quem entrava nos locais.

Vários estabelecimentos optaram por isolar parte da entrada, a fim de facilitar o controle dentro das lojas. Em vários deles, demarcações foram feitas na calçada, para que os consumidores obedecessem a distância uns dos outros – ação que em grande parte dos casos, foi desobedecida por quem estava nas filas.

Houve grande dificuldade para circular nas calçadas em alguns pontos da região central de Suzano, tamanho o fluxo de pessoas.

Na Rua General Francisco Glicério, principal via comercial da cidade, o carro do DS parou por diversas vezes para aguardar o trânsito fluir. Quase não havia vagas para estacionar na Zona Azul também.

Lojas abertas

Praticamente tudo voltou a funcionar no Centro de Suzano ontem. Andando pela Glicério e pela Rua Benjamin Constant, foi possível ver lojas de roupas, calçados, de vestidos para noivas, lingeries, bolsas, chocolates, de brinquedos, armarinhos, lojas de acessórios, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, de joias, de produtos de beleza, de bolos e de doces funcionando.

Em todos os comércios visitados pelo DS, funcionários usavam máscaras e disponibilizavam álcool em gel para os clientes.

O movimento nas praças também aumentou consideravelmente ontem. No início da semana, o DS acompanhou a desinfecção de três praças da região central, e o movimento era muito menor do que o visto neste Dia dos Namorados. Em alguns bancos, a reportagem registrou filas, principalmente naqueles que ficam próximos ao cruzamento da Glicério com a Travessa Mirambava.

Shopping da cidade reabre com restrições e sem lazer

O Suzano Shopping voltou a funcionar com restrições no início da tarde de ontem. Houve controle de clientes, medição de temperatura e filas para entrar pelas duas portas principais do shopping (a de entrada e a de acesso ao Hipermercado D’avó).

Apesar de iniciar as atividades só às13 horas, já havia fila de clientes aguardando no local antes mesmo do meio-dia. Próximo ao horário de abertura, a fila se estendia até a porta de entrada da loja C&A, um dos acessos habituais ao shopping por quem entra pelo portão principal do estacionamento.

Dentro do shopping, lojas de joias, calçados, roupas, operadoras de telefonia e alguns quiosques de alimentos voltaram a funcionar. Instantes após a abertura, apenas duas lanchonetes funcionavam na praça de alimentação – ambas com sistema de retirada.

A praça estava totalmente vazia. Apenas mesas sem cadeiras no local que, geralmente, é o mais movimentado do shopping. Playgrounds e cinemas também ficaram fechados.

Foi possível registrar algumas pequenas filas somente em lojas de telefonia. Mesmo assim, a circulação de pessoas dentro do shopping após 30 minutos de funcionamento possibilitava manter uma distância de, pelo menos, dois metros entre as pessoas.

O motorista José de Jesus, 39, concorda com a reabertura do shopping. Ele foi até o local para usar o caixa eletrônico, já que teve dificuldades para realizar procedimentos em agências do Centro. “Acho que tem que abrir, sim. As pessoas precisam voltar a trabalhar, porque a situação está difícil”, afirmou.

O ajudante operacional Délcio Júnior, 39, também gostou da reabertura do shopping. Ele vê a medida como necessária. “Está certo em reabrir. Inclusive, vim resolver um problema com minha operadora. Mas a parte de lazer deve ficar fechada por enquanto”, opinou.