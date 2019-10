Comércios organizam enfeites natalinos para alavancar vendas

Os comércios de Suzano planejam a decoração com enfeites natalinos ainda em outubro. Todos afirmaram que a decoração ajuda a alavancar vendas, apesar da grande concorrência. A Prefeitura e a Associação Comercial e Empresarial de Suzano (ACE) planejam decorar as principais praças da cidade, como forma de entretenimento.

Cristina Ferreira, gerente de uma loja de brinquedos e roupas em Suzano, contou que na sexta-feira da próxima semana a loja vai iniciar as decorações natalinas. A decoração é uma estratégia para alavancar as vendas, e segue até próximo do Natal.

"A loja começa a ser decorada na sexta-feira, dia 1º de novembro, e seguem até o dia 20 de dezembro, aproximadamente. Essa é uma estratégia que ajuda a alavancar as vendas. As pessoas estão recebendo o 13º salário, o que facilita a venda", explicou. Rubens de Lima, gerente de uma loja de materiais elétricos e produtos domésticos, contou que a decoração começa em novembro também. Apesar de ser uma estratégia para elevar as vendas, a concorrência é grande.

"A loja está passando por algumas mudanças. Os funcionários estão colocando pequenas decorações, mas o principal acontece apenas em novembro, e segue até o Natal, pelo menos. Depois disso as vendas começam a cair", explicou o gerente. Na loja em Janaina Cristiane trabalha, onde são comercializados produtos cosméticos, há uma tradição em decorar com enfeites natalinos. "A decoração começa mais ao final de novembro e se estende até janeiro. A decoração chama a atenção das pessoas, o que ajuda a alavancar as vendas", contou.

Prefeitura

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria de Cultura, informou à reportagem que conversa com a ACE de Suzano para iniciar a decoração das praças João Pessoa, Expedicionários e o Paço Municipal, além de decorar o Parque Municipal Max Feffer.

"(As praças e o parque municipal são) considerados pontos-chave para o entretenimento das famílias suzanenses e visitantes de outros municípios. A pasta municipal também ressalta que a decoração natalina somará ao paisagismo, feiras de artesanato e gastronomia e atividades de lazer que serão programadas para o final de ano no município", informou a administração municipal.