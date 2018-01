Suzano cria site para colher informações de pontos turísticos, hotéis e comércios

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano está realizando o cadastramento de comércios da cidade por meio do Trade Turístico, disponível no site oficial de Turismo do município ( www.suzano.sp.gov.br/web/turismo ). A ideia é oferecer em plataforma on-line informações sobre localização e funcionamento de hotéis, pousadas, restaurantes, casas noturnas e centros comerciais aos usuários.

Para tanto, os empresários suzanenses devem acessar o portal e realizar, gratuitamente, a inscrição. Na aba Trade Turístico são exigidos dados como nome completo, CPF e e-mail do usuário, além do nome da empresa, o CNPJ, endereço, contato telefônico, um descritivo sobre os serviços prestados e uma foto em alta resolução da fachada.

Após o cadastramento, a equipe da pasta chefiada pelo secretário André Loducca vai avaliar o conteúdo e checar a veracidade dos dados coletados. Por fim, os comércios serão inseridos nas seções "Onde comer" e "Onde ficar".

No ambiente eletrônico, o usuário também pode encontrar os principais pontos turísticos de Suzano na aba "O que fazer", como o Memorial do Baruel, o Santuários das Pedras e o Templo Budista. O local ainda integra a agenda de eventos da cidade, bem como a lista de festas e comemorações tradicionais no município.

De acordo com Loducca, o site tem a premissa de fomentar a atividade turística ao viabilizar os empreendimentos da cidade. "Com os cadastros, teremos melhor atendimento aos turistas, uma vez que eles poderão encontrar restaurantes, bares e hotéis em um único ambiente", afirmou.

O Posto de Atendimento ao Turista funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, no Centro Unificado de Serviços - Centrus (rua Paulo Portela, 210 - centro). Mais informações podem ser adquiridas pelo telefone 4745-2000 ou pelo e-mail turismo@suzano.sp.gov.br.