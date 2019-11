Comgás expande rede de produto encanado na Estrada Santa Mônica

A Companhia de Gás de São Paulo (Comgás) está trabalhando na Estrada Santa Mônica para ampliar a rede de gás encanado na cidade. A empresa informou na última quinta-feira (21), que as obras serão concluídas em 30 dias, e vão beneficiar empresas, condomínios e residências da região.

“A ideia é levar mais conforto, praticidade, conveniência e segurança para os moradores”, contou a assessoria da empresa.

A Comgás explica que a ampliação da rede ocorre através de um novo método, que não exige a abertura de buracos ao longo de ruas e avenidas.

“São abertas apenas pequenas valas, por onde passam as ferramentas de perfuração, preferencialmente com o menor impacto possível ao cotidiano do residencial”, explicou.

Quando as obras não são concluídas, as valas abertas são fechadas provisoriamente com o objetivo de não prejudicar o fluxo de pedestres e veículos.

As obras ocorrem conforme a Secretaria Municipal de Transportes determinar. A Comgás explica que o objetivo é evitar congestionamentos nas avenidas próximas a obra.

“Das as ações acontecem com a autorização da Prefeitura e em coordenação com as autoridades de trânsito, que determinam os dias da semana em que podem ser feitas as intervenções, bem como o horário das atividades de forma a minimizar impactos no tráfego da avenida”, concluíu.

O gás encanado pode ser utilizado para fritadeira à gás, piso aquecido, lareira, quacimento de piscina, climatização de ambientes e secadora de roupas.

Benefícios

O uso de gás encanado traz maior segurança, além de proporcionar uso contínuo, sem exigir abastecimento.

Segundo a Comgás, o gás natural encanado é mais leve que o ar, o que permite se dissipar com mais facilidade em caso de vazamento e não requer estocagem.

O pagamento de acordo com o consumo, além de melhoria da mobilidade urbana, pois dispensa o uso de caminhões para abastecer, e do meio ambiente, por emitir menos poluentes na atmosfera.

Estado

A Comgás conta que a utilização de gás encanado é comum em países no exterior e está crescendo nas regiões de responsabilidade da empresa.

“A Comgás possui mais de 1.9 milhão de clientes em sua área de concessão, que contempla a Região Metropolitana de São Paulo, a Região Administrativa de Campinas, a Baixada Santista e o Vale do Paraíba, e segue trabalhando para ampliar a rede de abastecimento nesta região”, explicou.