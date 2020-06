Comida de graça no Bom Prato vai atender 60 pessoas em situação de rua

Uma parceria entre o governo do Estado e a Prefeitura de Suzano disponibilizará 60 cartões que darão direto à gratuidade em refeições do Bom Prato da cidade.

A ação faz parte de um projeto anunciado pelo governador João Doria (PSDB) no último dia 29, e visa beneficiar pessoas em situação de rua. Ela vale até o dia 30 de julho, e pode ser prorrogada.

Em nota, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano informou que o governo do Estado disponibilizou, na última sexta-feira (19), a formação dos profissionais de Assistência Social do município para o programa. Segundo a pasta, a expectativa é de que “em breve” seja apresentado um link para preenchimento das informações dos beneficiados.

Algumas unidades do Bom Prato, como em São Paulo, por exemplo, já estão oferecendo café da manhã, almoço e janta gratuitamente às pessoas em situação de rua. O DS foi até o Bom Prato de Suzano na manhã da última terça-feira (23). No local, funcionários disseram à reportagem que a previsão era de que as refeições passassem a ser distribuídas “entre hoje e amanhã”, se referindo à última terça-feira e à última quarta-feira.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, a distribuição das refeições será feita por meio de um cartão QR Code.

Desde o início de abril, todos os 59 restaurantes do Bom Prato sofreram adaptações e passaram a receber refeições apenas para viagem.

Também houve mudança no horário do atendimento durante a pandemia. Os cafés da manhã passaram a ser servidos das 7 às 9 horas; os almoços das 10 às 15 horas; e os jantares das 17h30 às 19 horas, ou enquanto tiver refeições disponíveis.

Todos os beneficiários são inscritos atualmente no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) – localizado na rua General Francisco Glicério, 1410, na área central. Mais informações sobre cadastramento no órgão podem ser obtidas pelo telefone (11) 4743-2588.

Nesta quarentena contra a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a unidade do Restaurante Bom Prato de Suzano está funcionando todos os dias, inclusive aos domingos e feriados, em sistema de retirada. As refeições são distribuídas em embalagens e talheres descartáveis, já que não é possível se alimentar no salão, para evitar aglomerações.

O endereço é avenida Major Pinheiro Froes, 148, no Parque Maria Helena.