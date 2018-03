Comissão da Mulher Advogada da OAB presta homenagens

A Comissão da Mulher Advogada, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) subseção de Suzano, homenageou nesta quinta-feira (8) as presidentes que estiveram à frente do comitê, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Entre ela, a advogada Maria Margarida Mesquita que presidiu a entidade por 12 anos e foi uma das responsáveis pela instauração da Delegacia da Mulher (DDM) suzanense, em 2015.

Depois de mais de uma década na linha de frente da Comissão da Mulher Advogada, atualmente, Maria Margarida presta serviços no plantão da Sala Rosa- seção da DDM focada no auxílio jurídico e psicológico às vítimas da violência doméstica. A advogada se diz feliz em ser homenageada neste primeiro evento organizado. "Muito feliz pelo reconhecimento de todo meu trabalho, ao longo de 12 anos. Toda a minha luta de enfrentamento à violência doméstica e trazer a DDM para Suzano, da qual fui uma das idealizadoras".

A delegacia especializada no atendimento às mulheres foi inaugurada em agosto de 2015, sob o comando da delegada Silmara Marcelino. Desde então, o número de registros de violência doméstica tem crescido no município. É o que alerta a homenageada. "Em comparação a 2015, acho que recebemos dez vezes mais vítimas. Agora as mulheres denunciam mais. Há casos diariamente. Média de 200 a 300 relatos (por mês)".

Recomeço

Outro projeto auxiliado por Maria Margarida é o 'Recomeço', iniciativa também em parceria com a DDM. "O foco é tentar reconciliar os casais, o resultado tem sido positivo. Mais recentemente, ainda iniciamos um trabalho apenas com os agressores".