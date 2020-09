Comissão da OAB estima 9,6 mil perícias atrasadas na Agência do INSS de Suzano

A Comissão do Direito Previdenciário da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano estima que 9,6 mil perícias médicas estejam atrasadas na agência do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) de Suzano desde o início da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

A OAB de Suzano enviou ofício para a unidade de São Paulo há cerca de 11 dias, solicitando uma "união de forças" para reabrir a agência de Suzano, mas até o momento, os pedidos não surtiram efeito.

Assim, muitos segurados seguem sendo prejudicados em Suzano. Além de terem que se deslocar para outras unidades - algo que muitas vezes é inviável por limitações físicas ou financeiras - há pessoas que precisam realizar a perícia para receber os benefícios de forma integral. Em casos de incapacidade, por exemplo, o INSS paga apenas um salário mínimo até que a perícia seja realizada e a doença, comprovada. O valor é pequeno perto do que muita gente tem direito a receber, caso realize a perícia.

A presidente da comissão, a advogada Silmara Feitosa, lamentou a demora para a reabertura da agência de Suzano e enfatizou os prejuízos que as 9,6 mil pessoas estão sofrendo na cidade.

"Acho um número significativo. São quase dez mil pessoas sem renda na cidade, esperando a reabertura da agência para poder passar na perícia médica e ter o benefício concedido. O adiantamento do governo ajudou em partes, mas não resolveu o problema. A grande maioria dos segurados tem direito a valor bem maior do que o de um salário mínimo", disse a presidente.

Segundo o site do INSS, apenas a agência de Mogi das Cruzes está aberta na região. A de Guarulhos e a de Ribeirão Pires - ambas que ficam próximas de Suzano - também estão funcionando.