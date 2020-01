Comissão de Direito Previdenciário da OAB vai se reunir com INSS

A presidente da Comissão de Direito Previdenciário da Ordem dos Advogados do Brasil de Suzano (OAB-Suzano), Silmara Feitosa de Lima, disse ontem que vai se reunir com o Instituo Nacional do Seguro Social (INSS) da cidade para avaliar possíveis soluções para a falta de servidores nas agências da entidade.

Segurados e advogados que necessitam dos serviços da entidade reclamam da demora nos atendimentos.

Segundo a advogada, um ofício será protocolado hoje para agendar a reunião com os representantes da autarquia.

Para a advogada, este problema poderia ser solucionado com programa ‘Meu INSS’ ou o ‘INSS Digital’, que já é utilizado por advogados.

O problema, segundo ela, é que "o site fica constantemente sem serviço e há requerimentos que só conseguimos fazer direto na agência".

A presidente também falou sobre a decisão do governo federal, que sinalizou a contratação de militares da reserva para atender nas agências, e que agora afirmou que irá contratar servidores aposentados.

Para ela, essas ações não seriam as melhores. "A meu ver, deveria abrir novos concursos públicos, pois vemos muitos guichês vazios no INSS, tendo em vista que vários servidores foram aposentados".

A advogada continua destacando a questão da reforma da previdência. “O sistema do INSS não foi adaptado para para a análise dos benefícios ante a reforma da previdência. Temos requerimentos de benefícios e recursos que já estão há mais de um ano sem resposta do INSS e agora com o sistemasem a devida adequação às novas regras, estamos sem previsão de análises e concessões de benefícios. Estamos vivendo uma situação caótica nas agências”.

Silmara também conta que além de tratar destes assuntos, a reunião também servirá para ajudar os advogados que utilizam o sistema INSS digital.

Ela pretende trazer servidores do INSS para realizar treinamentos com os advogados para sanar dúvidas, uma vez que o sistema é muito novo e ainda gera dificuldades quanto a sua utilização.

Segundo dados do INSS, 245 mil pessoas estão na fila com requerimentos pendentes de análise nas agências do Estado de são Paulo há mais de 45 dias.

A situação à nivel nacional é aidna mais preocupante. Atualmente 1,3 milhão de pessoas estão aguardando as análises.