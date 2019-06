Comissão de pais pede no MP retirada de vídeo com piada sobre ataque em escola

Documentos foram protocolados nesta quinta-feira, 6, no Ministério Público (MP) pela Comissão de Pais e Mães de Alunos da Escola Estadual Professor Raul Brasil - formada após o ataque ocorrido em 13 de março deste ano - pedindo que o humorista Dihh Lopes retire de sua página nas redes sociais piada sobre a tragédia na escola.

O documento, com mais de 1,2 mil assinaturas, foi protocolado no Fórum de Suzano.

Por meio dele, é solicitado que a Promotoria avalie a conduta do humorista nas últimas semanas por conta das piadas que conta em suas apresentações ao vivo e que posta em suas plataformas sociais. “Os conteúdos têm como pano de fundo o massacre ocorrido na Raul Brasil e que deixou dez mortos, além de inúmeros feridos gravemente e centenas de pessoas traumatizadas, que, inclusive, ainda aguardam por atendimento psicológico e psiquiátrico na rede pública, e por indenização”, afirma a comissão.

A ideia do grupo de mães é que a Promotoria estude a possibilidade de solicitar que o comediante retire do ar toda e qualquer piada que faça alusão ao massacre, e “se retrate, além de não elaborar outras esquetes que tenham os assassinatos na Raul Brasil como temática”.

A comissão espera também que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em paralelo, também faça defesa dos pais e mães de alunos da escola. Segundo a comissão, por conta do teor das piadas sobre a chacina, o Teatro Eva Wilma e o Teatro do Shopping West Plaza, ambos de São Paulo, cancelaram, na última semana, as temporadas do humorista.

ODS tentou, durante todo o dia de quinta-feira, contato com o humorista. Mas até o fechamento desta reportagem não conseguiu contato para que ele se manifestasse sobre o caso.