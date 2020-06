Comissão orienta população sobre atendimentos do INSS

A Comissão de Direito Previdenciário da Ordem dos Advogados do Brasil de Suzano (OAB Suzano) está realizando atendimentos para orientar a população sobre a utilização dos sistemas eletrônicos disponibilizados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) durante a pandemia do novo coronavírus. A ação também engloba os atendimentos realizados por meio do telefone 135.

De acordo com a presidente da comissão, a advogada Silmara Feitosa, a iniciativa partiu da necessidade de dar suporte aos segurados e pessoas que estão realizando o pleito a algum dos serviços do INSS, uma vez que os atendimentos presenciais no instituto foram suspensos devido a pandemia e estão sendo feitos à distância, por meio do telefone, site e aplicativo "Meu INSS". Silmara diz que muitos segurados têm dificuldade de utilizar as ferramentas para atendimento remoto disponibilizados pela autarquia.

"As pessoas estavam acostumadas a pedir orientação diretamente no posto do INSS e com as agências fechadas, ficaram sem essa orientação. É por isso que a OAB está tentando suprir essa falta", explica.

As dúvidas mais frequentes são em relação a elaboração de senha e no agendamento de perícias médicas. A advogada diz que muitos segurados não sabem que podem anexar laudos médicos e outros documentos por meio das ferramentas digitais, o que acaba dificultando na hora de realizar algum requerimento ou pedir a extensão do benefício.

Entre os serviços disponibilizados pelo INSS está o acesso a informações como CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), que é o histórico de todas as contribuições vertidas ao INSS, e também a verificação de requerimento de serviços.

"No site o segurado consegue marcar perícia médica e pedir todos os benefícios do INSS, como aposentadoria, pensão por morte e até mesmo apresentar recurso. Embora a OAB sempre aconselha a contratação de um profissional, o segurado pode fazer sozinho, se assim preferir", reitera, Silmara.

A comissão está realizando atendimentos presenciais, no prédio da OAB de Suzano. Entretanto, para evitar aglomerações, os interessados devem agendar a ida até o local por meio do telefone (11) 4748-7473. Os atendimentos serão feitos sempre no período da manhã. A OAB fica na rua Baruel, 715, no centro de Suzano.

Além dos atendimentos presenciais, a comissão pode ser contatada por meio do e-mail suzano@oabsp.org.br e também pelo Whatsapp no número (11) 97235-9665.