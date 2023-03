Comissão Previdenciária da OAB esclarece dúvidas

A Comissão Especial de Direito Previdenciário da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), unidade de Suzano, é acionada, em média, três vezes ao mês para esclarecer o funcionamento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

De janeiro a março deste ano, foram, aproximadamente, 12 atendimentos. A maioria é referente a auxílio aos advogados previdenciaristas com dúvidas de como os sistemas atuam.

Entre as dúvidas da população, a principal é quanto à possibilidade de revisão da vida toda, uma ação judicial em que aposentados solicitam todas as suas contribuições ao INSS, inclusive as realizadas antes da criação do Real, em 1994. Assim, são consideradas no cálculo da média salarial para aumentar o benefício.

A comissão também realiza um trabalho de capacitação junto aos advogados dedicados à área previdenciária, para garantir um preparo dos profissionais suzanenses no acolhimento às demandas.

Os temas são tratados por meio de palestras presenciais ou online, de acordo com as atualizações da matéria.

Desta forma, a comissão reforça à população a importância de se ter sempre um advogado de confiança e especializado para o atendimento de assuntos previdenciários.

A comissão auxilia o público gratuitamente. Assuntos previdenciários podem ser reportados ao e-mail suzano@oabsp.org.br, direcionados à Comissão de Direito Previdenciário.

INSS

Ainda em Suzano, a agência do INSS também disponibiliza serviços à população. Para agilizar os processos, o aplicativo Meu INSS passou a ser o principal canal de atendimento. Desde 2019, quando a transformação digital do INSS foi completada, o app tornou- se o principal. Por meio dele, o cidadão pode solicitar benefícios e serviços do Instituto, obter extratos, fazer consultas, agendar atendimento presencial em uma agência, entre outros.

Atualmente, mais de 92 serviços podem ser solicitados ou obtidos no Meu INSS. O aplicativo pode ser acessado pelo celular ou computador, no site gov.br/meuinss.