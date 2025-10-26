Comitiva de Tocantins visita Suzano para conhecer trabalho da Patrulha Maria da Penha

A Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano recebeu, na última quarta-feira (22/10), a visita de uma comitiva da Fundação Pró-Tocantins composta por 12 integrantes, entre eles coronéis da Polícia Militar tocantinense e diretores da instituição.

A visita, ocorrida na sede da GCM, na Vila Figueira, teve como objetivo conhecer de perto o trabalho de referência desenvolvido pela equipe suzanense na proteção e acompanhamento de mulheres vítimas de violência doméstica, bem como promover a troca de experiências e fortalecer o diálogo entre as forças de segurança dos dois Estados.

Estiveram presentes por Suzano o secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino; o comandante da GCM, Rodrigo Kanashiro; o subcomandante Antônio Marceno; além da equipe da Patrulha. A comitiva do norte do País foi formada pelo coronel da Polícia Militar e diretor-presidente da Fundação Pró-Tocantins, Luiz Cláudio Benício; o coronel e diretor financeiro da fundação, Admivair Silva Borges; e o tenente-coronel e diretor administrativo da instituição, Adilson Castro da Silva. A visita foi organizada pela Cabral & Valentim Advocacia e Consultoria, de São Paulo, e contou com o apoio da Secretaria de Segurança Cidadã.

Durante o encontro, os visitantes conheceram o funcionamento da Patrulha Maria da Penha e as estratégias de atuação da equipe, que se consolidou como uma das mais antigas e bem-sucedidas do Brasil. Criado em 2014, o grupamento completou 11 anos de atividades no último dia 14 de outubro, com números expressivos: mais de 5 mil mulheres atendidas, 88 mil rondas realizadas e nenhuma ocorrência de feminicídio entre as vítimas acompanhadas.

A comitiva também visitou a Central de Segurança Integrada (CSI) e conheceu o programa “Smart Suzano”, que alia tecnologia e inovação para o monitoramento e o fortalecimento da segurança pública na cidade. Os representantes do Tocantins destacaram o interesse em compreender o modelo de integração entre as forças locais e a rede de apoio às mulheres, considerada essencial para a eficiência do programa.

A coordenadora da Patrulha Maria da Penha, Jaqueline Ferreira, destacou a importância da visita e o orgulho em ver o trabalho de Suzano inspirando outras cidades. “Foi um momento muito especial, de troca e reconhecimento. Receber uma comitiva de outro Estado mostra que o trabalho que fazemos aqui tem impacto e serve de exemplo. A Patrulha nasceu do compromisso de proteger, acolher e transformar vidas, e ver esse esforço sendo reconhecido nos motiva ainda mais. A segurança pública precisa desse olhar humano, e Suzano é prova de que isso é possível quando há união e engajamento”, afirmou.

Para o secretário Francisco Balbino, o encontro reforça o protagonismo de Suzano no cenário nacional quando o assunto é a proteção da mulher. “A Patrulha Maria da Penha é um orgulho para a cidade e para toda a nossa Guarda Civil Municipal. Ela é a prova de que políticas públicas eficazes nascem da dedicação e do trabalho em rede”, destacou.