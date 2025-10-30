Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 30 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 30/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Comitiva do Escritório Econômico e Cultural de Taipei faz visita à Prefeitura de Suzano

Encontro destacou laços culturais entre a cidade e Taiwan e contou com participação de representantes do país oriental e empresários suzanenses

30 outubro 2025 - 19h30Por da Reportagem Local
Comitiva do Escritório Econômico e Cultural de Taipei faz visita à Prefeitura de SuzanoComitiva do Escritório Econômico e Cultural de Taipei faz visita à Prefeitura de Suzano - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

O prefeito Pedro Ishi recebeu nesta quinta-feira (30/10) uma comitiva do Escritório Econômico e Cultural de Taipei em São Paulo, em uma visita de cortesia que reforçou os laços de amizade, cultura e cooperação entre o município e Taiwan. O encontro, ocorrido no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, no centro, contou com as presenças do secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, de representantes oficiais taiwaneses e de empresários suzanenses.

Durante a visita, o prefeito destacou a importância do diálogo entre Suzano e a comunidade taiwanesa, lembrando que o Estado de São Paulo abriga mais de 35 mil imigrantes vindos de Taiwan, muitos deles com forte presença nas áreas de comércio, indústria e inovação tecnológica.

“Foi uma visita muito cordial e produtiva. Tivemos a oportunidade de trocar ideias sobre cultura, meio ambiente e oportunidades de cooperação. Agradeço imensamente à diretora superintendente do Escritório Econômico e Cultural de Taipei em São Paulo, Angeles Chu, por sua atenção e gentileza. Em nome dela, cumprimento toda a comitiva que nos visitou”, destacou o prefeito.

O secretário de Meio Ambiente, que é filho de taiwanês, ressaltou o simbolismo e a relevância do encontro. Segundo ele, a aproximação entre Suzano e Taiwan pode render frutos não apenas no campo econômico, mas também no intercâmbio cultural e na promoção de boas práticas ambientais. "Receber essa comitiva foi uma honra pessoal e institucional. Taiwan é um país que valoriza muito a inovação, a sustentabilidade e a educação. Foi uma excelente troca de experiências”, afirmou André Chiang.

Também participaram do encontro a secretária econômica do escritório, Rosalinda Chen; a diretora da organização Taiwan External Trade Development Council (Taitra), Sandra Shih; e os empresários Fred Cheng, Tung Yun Wh, Ricardo Chou, Kevin Chou e Diego Tung.

“Suzano tem orgulho de ser uma cidade acolhedora e aberta ao mundo. A visita da comitiva de Taipei reforça nossa vocação para o diálogo e para o desenvolvimento conjunto”, concluiu o prefeito Pedro Ishi.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ônibus a biometano economiza mil litros de diesel em 3 mil km rodados
Cidades

Ônibus a biometano economiza mil litros de diesel em 3 mil km rodados

Prematuro recebe alta após 83 dias na UTI do Hospital e Maternidade de Suzano
Cidades

Prematuro recebe alta após 83 dias na UTI do Hospital e Maternidade de Suzano

Obras de saneamento vão alcançar 36 mil domicílios em Suzano
Cidades

Obras de saneamento vão alcançar 36 mil domicílios em Suzano

ACE reúne 50 mulheres em Café com Propósito durante programação do Outubro Rosa
Cidades

ACE reúne 50 mulheres em Café com Propósito durante programação do Outubro Rosa

Secretário de Manutenção visita Pioneira e reforça parceria entre Suzano e setor produtivo
Cidades

Secretário de Manutenção visita Pioneira e reforça parceria entre Suzano e setor produtivo

Memorial do Alto Tietê programa evento especial para o Dia de Finados 2025
Cidades

Memorial do Alto Tietê programa evento especial para o Dia de Finados 2025