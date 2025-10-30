Comitiva do Escritório Econômico e Cultural de Taipei faz visita à Prefeitura de Suzano

O prefeito Pedro Ishi recebeu nesta quinta-feira (30/10) uma comitiva do Escritório Econômico e Cultural de Taipei em São Paulo, em uma visita de cortesia que reforçou os laços de amizade, cultura e cooperação entre o município e Taiwan. O encontro, ocorrido no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, no centro, contou com as presenças do secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, de representantes oficiais taiwaneses e de empresários suzanenses.

Durante a visita, o prefeito destacou a importância do diálogo entre Suzano e a comunidade taiwanesa, lembrando que o Estado de São Paulo abriga mais de 35 mil imigrantes vindos de Taiwan, muitos deles com forte presença nas áreas de comércio, indústria e inovação tecnológica.

“Foi uma visita muito cordial e produtiva. Tivemos a oportunidade de trocar ideias sobre cultura, meio ambiente e oportunidades de cooperação. Agradeço imensamente à diretora superintendente do Escritório Econômico e Cultural de Taipei em São Paulo, Angeles Chu, por sua atenção e gentileza. Em nome dela, cumprimento toda a comitiva que nos visitou”, destacou o prefeito.

O secretário de Meio Ambiente, que é filho de taiwanês, ressaltou o simbolismo e a relevância do encontro. Segundo ele, a aproximação entre Suzano e Taiwan pode render frutos não apenas no campo econômico, mas também no intercâmbio cultural e na promoção de boas práticas ambientais. "Receber essa comitiva foi uma honra pessoal e institucional. Taiwan é um país que valoriza muito a inovação, a sustentabilidade e a educação. Foi uma excelente troca de experiências”, afirmou André Chiang.

Também participaram do encontro a secretária econômica do escritório, Rosalinda Chen; a diretora da organização Taiwan External Trade Development Council (Taitra), Sandra Shih; e os empresários Fred Cheng, Tung Yun Wh, Ricardo Chou, Kevin Chou e Diego Tung.

“Suzano tem orgulho de ser uma cidade acolhedora e aberta ao mundo. A visita da comitiva de Taipei reforça nossa vocação para o diálogo e para o desenvolvimento conjunto”, concluiu o prefeito Pedro Ishi.