Cidades

Comjuve participa do lançamento da Frente Parlamentar na Alesp

Encontro contou com a presença do presidente do órgão, André Luis Bom Fim, do conselheiro Gabriel Procópio e do assessor da pasta, Douglas Pena

31 outubro 2025 - 20h30Por da Reportagem Local
Comjuve participa do lançamento da Frente Parlamentar na AlespComjuve participa do lançamento da Frente Parlamentar na Alesp - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

O Conselho Municipal da Juventude (Comjuve), vinculado à Secretaria de Governo de Suzano, participou na última quarta-feira (29/10) do lançamento da Frente Parlamentar da Juventude, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). O encontro contou com a presença do presidente do órgão, André Luis Bom Fim, do conselheiro Gabriel Procópio e do assessor da pasta, Douglas Pena.

Durante a solenidade, conduzida pelo coordenador estadual da Juventude, Juliano Borges, e pela deputada estadual Fabiana Bolsonaro, foram discutidas ações voltadas à ampliação de políticas públicas para jovens paulistas, com foco em educação, empregabilidade e protagonismo social. "Participar deste lançamento é fundamental para levar a voz da juventude para todo o Estado. Estamos comprometidos em desenvolver projetos que aproximem esse público das oportunidades e fortaleçam a participação cidadã”, disse André Bom Fim.

O secretário municipal de Governo, Alex Santos, destacou o papel do município durante as reuniões e debates. “O trabalho do Comjuve junto à Frente Parlamentar é um passo importante para alinhar as demandas locais às ações estaduais. Esta parceria fortalece nossa rede de apoio à juventude e impulsiona novas iniciativas em Suzano”, disse.

