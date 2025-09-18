Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 18 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 18/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Comjuve realiza 1ª reunião, define Mesa Diretiva e inicia construção do Regimento Interno

Encontro também definiu comissões temáticas e contou com capacitação sobre as funções do conselho; objetivo é fortalecer políticas públicas para a juventude

18 setembro 2025 - 19h30Por da Reportagem Local
Comjuve realiza 1ª reunião, define Mesa Diretiva e inicia construção do Regimento InternoComjuve realiza 1ª reunião, define Mesa Diretiva e inicia construção do Regimento Interno - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

O Conselho Municipal da Juventude (Comjuve) realizou na última semana sua primeira reunião ordinária, que marcou a eleição da Mesa Diretiva, a formação das comissões temáticas e a construção inicial do Regimento Interno. O encontro, realizado no Espaço dos Conselhos, no centro, também contou com uma capacitação sobre as atribuições de um conselho municipal e o papel dos integrantes.

A Mesa Diretiva será composta pelo presidente André Luiz Bom Fim, a vice-presidente Heloísa Souza, o primeiro secretário Gabriel Albanês, a segunda secretária Ingrid Lacerda, o primeiro tesoureiro Lucas Morell e a segunda tesoureira Erika Dias. Já as comissões foram divididas em três eixos principais: Normas, Políticas Públicas e Eventos, com a missão de dar estrutura e dinamismo às atividades do conselho.

Durante a capacitação, conduzida pelo coordenador do Espaço dos Conselhos, Carlos Araújo, os novos membros puderam aprofundar os conhecimentos sobre a função institucional do Comjuve, reforçando a importância de um trabalho coletivo e participativo. A atividade integra a fase inicial de estruturação do órgão, que nasceu em agosto deste ano a partir da assinatura de decreto pelo prefeito Pedro Ishi, no mesmo evento em que foi lançada a agenda jovem “Conecta +”.

Para o presidente do Comjuve, André Luiz Bom Fim, a reunião inaugural representa o início de uma trajetória que promete fortalecer a juventude suzanense. “Este primeiro encontro foi fundamental para darmos forma ao conselho, estabelecer nossa organização e, principalmente, reafirmar nosso compromisso com os jovens da cidade. Queremos garantir que a juventude tenha voz ativa, participe das decisões e veja suas demandas transformadas em políticas públicas efetivas”, afirmou.

Composto por representantes do Poder Público e da sociedade civil, titulares e suplentes, o Comjuve tem a missão de ser um elo direto entre os jovens e a administração municipal, promovendo ações nas áreas de Cidadania, Inovação, Cultura, Educação e Inclusão Social. As próximas reuniões devem dar continuidade à finalização do Regimento Interno, que será a base para a execução das atividades e para a elaboração de projetos voltados à juventude.

Além da parte técnica, a reunião também celebrou conquistas já em andamento. O programa “Conecta +”, por exemplo, realizou sua primeira ação oficial em parceria com o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), o Fundo Social de Solidariedade e a Secretaria de Governo, oferecendo apoio a estudantes em fase pré-vestibular. Essa integração entre diferentes setores é apontada pela gestão municipal como um diferencial para o sucesso da agenda jovem.

Conecta+

Oficializada por meio do Decreto Municipal 10.264/2025, a “Agenda Jovem: Conecta+” foi anunciada em agosto com a criação do Comjuve e passa a integrar as políticas públicas voltadas à juventude no município. O objetivo da iniciativa é consolidar uma rede de ações que garantam maior protagonismo social, político e cultural aos jovens entre 15 e 29 anos, conforme previsto na legislação federal e municipal.

O decreto considera fundamentos como o artigo 227 da Constituição Federal, que assegura prioridade absoluta a este público; e a Lei Federal 12.852/2013 (Estatuto da Juventude), além de diretrizes locais que reforçam a importância de ampliar os espaços de diálogo e a participação cidadã. Com a medida, a cidade organiza de forma sistemática programas já existentes e abre caminho para iniciativas que contemplem os diferentes interesses e necessidades dos jovens suzanenses.

A iniciativa tem coordenação da Secretaria Municipal de Governo, responsável por articular projetos junto a outras pastas e instituições parceiras. O programa foi estruturado em torno de princípios como a valorização da autonomia, o respeito à diversidade, o estímulo à criatividade e a promoção do bem-estar e do desenvolvimento integral. Além disso, ela preza pela convivência intergeracional, pelo fortalecimento da cultura de paz e pela construção de uma cidade mais inclusiva e segura para todos.

“A criação do Comjuve e o início dos trabalhos da ‘Agenda Jovem ‘Conecta+’ representam um marco para Suzano. Estamos construindo, junto com os jovens, um espaço de escuta, participação e ação, que vai garantir políticas públicas mais eficazes e alinhadas com a realidade dessa geração. Nosso compromisso é dar todo o suporte para que esse conselho seja, de fato, uma ponte entre a juventude e o Poder Público”, destacou o secretário de Governo, Alex Santos.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Prefeito e secretário participam de reunião para fortalecimento regional
Cidades

Prefeito e secretário participam de reunião para fortalecimento regional

1ª Copa Gospel de Suzano define equipes e dá início à integração entre fé e esporte
Cidades

1ª Copa Gospel de Suzano define equipes e dá início à integração entre fé e esporte

Takayama cobra apuração sobre descarte irregular de material biológico em via pública
Denúncia

Takayama cobra apuração sobre descarte irregular de material biológico em via pública

Projeto 'Maria Vai à Escola' inicia nova formação no Tabamarajoara
Cidades

Projeto 'Maria Vai à Escola' inicia nova formação no Tabamarajoara

Simulado de acidente com produto perigoso interditará parcialmente túnel do rodoanel no domingo
Cidades

Simulado de acidente com produto perigoso interditará parcialmente túnel do rodoanel no domingo

Por vaga na semifinal do Paulista, Suzano Vôlei recebe Sesi Bauru na Arena
Suzano

Por vaga na semifinal do Paulista, Suzano Vôlei recebe Sesi Bauru na Arena