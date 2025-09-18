Comjuve realiza 1ª reunião, define Mesa Diretiva e inicia construção do Regimento Interno

O Conselho Municipal da Juventude (Comjuve) realizou na última semana sua primeira reunião ordinária, que marcou a eleição da Mesa Diretiva, a formação das comissões temáticas e a construção inicial do Regimento Interno. O encontro, realizado no Espaço dos Conselhos, no centro, também contou com uma capacitação sobre as atribuições de um conselho municipal e o papel dos integrantes.

A Mesa Diretiva será composta pelo presidente André Luiz Bom Fim, a vice-presidente Heloísa Souza, o primeiro secretário Gabriel Albanês, a segunda secretária Ingrid Lacerda, o primeiro tesoureiro Lucas Morell e a segunda tesoureira Erika Dias. Já as comissões foram divididas em três eixos principais: Normas, Políticas Públicas e Eventos, com a missão de dar estrutura e dinamismo às atividades do conselho.

Durante a capacitação, conduzida pelo coordenador do Espaço dos Conselhos, Carlos Araújo, os novos membros puderam aprofundar os conhecimentos sobre a função institucional do Comjuve, reforçando a importância de um trabalho coletivo e participativo. A atividade integra a fase inicial de estruturação do órgão, que nasceu em agosto deste ano a partir da assinatura de decreto pelo prefeito Pedro Ishi, no mesmo evento em que foi lançada a agenda jovem “Conecta +”.

Para o presidente do Comjuve, André Luiz Bom Fim, a reunião inaugural representa o início de uma trajetória que promete fortalecer a juventude suzanense. “Este primeiro encontro foi fundamental para darmos forma ao conselho, estabelecer nossa organização e, principalmente, reafirmar nosso compromisso com os jovens da cidade. Queremos garantir que a juventude tenha voz ativa, participe das decisões e veja suas demandas transformadas em políticas públicas efetivas”, afirmou.

Composto por representantes do Poder Público e da sociedade civil, titulares e suplentes, o Comjuve tem a missão de ser um elo direto entre os jovens e a administração municipal, promovendo ações nas áreas de Cidadania, Inovação, Cultura, Educação e Inclusão Social. As próximas reuniões devem dar continuidade à finalização do Regimento Interno, que será a base para a execução das atividades e para a elaboração de projetos voltados à juventude.

Além da parte técnica, a reunião também celebrou conquistas já em andamento. O programa “Conecta +”, por exemplo, realizou sua primeira ação oficial em parceria com o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), o Fundo Social de Solidariedade e a Secretaria de Governo, oferecendo apoio a estudantes em fase pré-vestibular. Essa integração entre diferentes setores é apontada pela gestão municipal como um diferencial para o sucesso da agenda jovem.

Conecta+

Oficializada por meio do Decreto Municipal 10.264/2025, a “Agenda Jovem: Conecta+” foi anunciada em agosto com a criação do Comjuve e passa a integrar as políticas públicas voltadas à juventude no município. O objetivo da iniciativa é consolidar uma rede de ações que garantam maior protagonismo social, político e cultural aos jovens entre 15 e 29 anos, conforme previsto na legislação federal e municipal.

O decreto considera fundamentos como o artigo 227 da Constituição Federal, que assegura prioridade absoluta a este público; e a Lei Federal 12.852/2013 (Estatuto da Juventude), além de diretrizes locais que reforçam a importância de ampliar os espaços de diálogo e a participação cidadã. Com a medida, a cidade organiza de forma sistemática programas já existentes e abre caminho para iniciativas que contemplem os diferentes interesses e necessidades dos jovens suzanenses.

A iniciativa tem coordenação da Secretaria Municipal de Governo, responsável por articular projetos junto a outras pastas e instituições parceiras. O programa foi estruturado em torno de princípios como a valorização da autonomia, o respeito à diversidade, o estímulo à criatividade e a promoção do bem-estar e do desenvolvimento integral. Além disso, ela preza pela convivência intergeracional, pelo fortalecimento da cultura de paz e pela construção de uma cidade mais inclusiva e segura para todos.

“A criação do Comjuve e o início dos trabalhos da ‘Agenda Jovem ‘Conecta+’ representam um marco para Suzano. Estamos construindo, junto com os jovens, um espaço de escuta, participação e ação, que vai garantir políticas públicas mais eficazes e alinhadas com a realidade dessa geração. Nosso compromisso é dar todo o suporte para que esse conselho seja, de fato, uma ponte entre a juventude e o Poder Público”, destacou o secretário de Governo, Alex Santos.