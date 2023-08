Como estão as calçadas de Suzano? DS percorre ruas do Centro e bairros

Pedestres da região central e bairros de Suzano pedem melhorias nas calçadas em determinados trechos de Suzano. Há falhas e pontos danificados que podem prejudicar e causar acidentes. O DS percorreu trechos da região central e bairros.

Maria do Rosário, que mora no Dona Benta, afirmou que no bairro existem muitas calçadas “em declive”, apesar de existirem calçadas em boas condições. “Melhorar sempre pode. Tem muito buraco, é perigoso alguém cair. Eu mesma, se cair, complica, porque tenho problema de juntas. As calçadas não são péssimas, mas sempre dá para melhorar”.

Rogério Pires também falou sobre os buracos e citou os cadeirantes. “É ruim, tem que melhorar, tem muito buraco. Alguns cadeirantes as vezes nem conseguem passar. Não são todas, mas no geral tem que dar uma melhorada”.

Marli Eusébio Rezende utilizou “precário” para definir as calçadas do município. “São muito precárias. Perto da Câmara e Prefeitura está de boa, mas centro e bairros é ruim. Para cadeirantes, quem usa muleta ou deficiente visual, a situação está bem difícil, bem ruim”. Moradora do Jardim Europa, Marli afirma que o bairro está “feio” e com calçadas “cheias de buracos”.

O jornal percorreu também a Rua General Francisco Glicério, na altura do número 1655; Rua Benjamin Constant, nas proximidades dos números 1040 e 1590, e Rua Presidente Nereu Ramos, próximos aos números 207 e 177. Há locais com falhas, que precisam urgente de melhorias.

Prefeitura

A Prefeitura de Suzano afirmou que “as calçadas da cidade passam por constante manutenção, sobretudo visando garantir a acessibilidade do passeio”. A administração cita que foram instaladas 346 rampas em calçadas, visando a acessibilidade de pessoas com deficiência (PCDs).

Em relação às calçadas que contam com comércio ou residência, a Prefeitura explica que “os proprietários dos imóveis têm responsabilidade sobre suas calçadas”.

A administração reforça que “situações de irregularidade podem ser levadas à Ouvidoria Geral do Município pelo telefone 0800-774-2007 ou pelo e-mail ouvidoria@suzano.sp.gov.br”.

Outro meio para reportar alguma irregularidade é de maneira presencial na rua Baruel, 126, no Centro.