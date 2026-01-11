Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Volta às aulas

Compra básica de material escolar custa R$ 64,11 em Suzano

Valor é para a compra de: um caderno de uma matéria, lápis de escrever, lápis de cor e borracha

11 janeiro 2026 - 18h00Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Compra básica de material escolar custa R$ 64,11 em SuzanoCompra básica de material escolar custa R$ 64,11 em Suzano - (Foto: Yasmin Torres/DS)

Uma compra básica de material escolar custa em média R$ 64,11 em Suzano, incluindo um caderno de uma matéria, lápis de escrever, lápis de cor e borracha. As papelarias da cidade oferecem diversas variações de cada produto e o DS visitou quatro estabelecimentos para levantar os valores médios.

O caderno escolar de uma matéria, com 96 folhas, apresentou preço médio de R$ 24,74. Dependendo do modelo da capa, da presença de adesivos ou de compartimento para armazenar folhas soltas, o valor pode chegar a R$ 67,90.

As caixas de lápis de cor, com opções mais comuns entre 12 e 50 cores, têm preço médio de R$ 24,74. O item mais caro encontrado na pesquisa foi uma caixa com 100 cores da linha Supersoft, da Faber-Castell, vendida por R$ 209.

Já os lápis de escrever custam, em média, R$ 3,41, incluindo embalagens com até quatro unidades. As borrachas ficam na faixa de R$ 7,18, variando conforme tamanho, marca e modelos com estampas diferenciadas

Papelarias

Para o período de compras escolares, a Armarinho Fernandes adotou uma estratégia especial de atendimento. Cerca de 12 funcionários foram direcionados exclusivamente ao setor de papelaria, vestindo camisetas com a frase “Lista escolar, posso ajudar?”. Os atendentes utilizam pranchetas para auxiliar os pais que levam as listas impressas e orientam sobre a localização correta dos produtos.

A atendente Bianca Risa observou que a iniciativa contribuiu para o balancear o movimento na loja. “Esse primeiro mês é sempre mais lotado, mas até agora não tivemos nenhuma reclamação e está tudo em ordem. Acredito que esse reforço ajudou na hora das compras para tornar tudo mais eficaz”, afirmou.

Outras lojas da região também já sentem o aumento na procura. O pai Marcelo Takashi, que estava comprando na loja Miamor, avaliou que os preços estão acessíveis por enquanto e que o ideal é se organizar com antecedência. “Alguns conhecidos gostam de pesquisar em vários lugares, porém eu acho que não vale muito a pena. Os preços aumentaram, mas não muito, então é mais fácil comprar tudo em um lugar só”, comentou.

