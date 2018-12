Compras de última hora para o Natal movimentam comércio de Suzano

O comércio do centro de Suzano ficou movimentado, na manhã e tarde deste sábado (22), durante as compras de presentes de Natal.

A maioria dos consumidores deixaram para a última hora por conta da proximidade com a data festiva - celebrado na próxima terça-feira, 25. As lojas podem abrir até às 22 horas na véspera do Natal, sendo três horas a mais do que o permitido normalmente.

Dentre os presentes escolhidos pelos clientes estão produtos variados. Entre eles: brinquedos, calçados e até mesmo vestuários para as crianças. "Estamos economizando bem mais que o ano passado, sem contar que pesquisar os preços antes de iniciar uma compra é muito importante para evitar o gasto excessivo. Para presentear as crianças, por exemplo, estamos optando pelas roupas em vez dos brinquedos", afirma a contadora, Daiane Oliveira.

Para a Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, o público desse ano deve superar o do ano passado. "Já podemos verificar um aumento com mais pessoas nas ruas centrais e as pessoas estão mais otimistas em relação a economia com o aumento do nível de emprego e maior expectativa na cadeia produtiva", informou por meio de nota.

Além disso, a ACE prevê um aumento de vendas entre 8% e 12% em relação a 2017.

Outro consumidor que também está de olho nos preços para escolher o presente ideal para a família é o segurança Mário da Silva, de 55 anos. Para ele, os preços estão maiores comparados ao do ano passado. "Até o momento já gastei uma média de R$ 500, agora só falta presentear minhas netinhas, será R$ 100 para cada uma", disse.

Com a chegada da segunda parcela do décimo terceiro, a dona de casa Kate da Silva, afirma que o importante é não deixar de comprar. "A primeira parte a gente paga e a segunda precisamos gastar", brinca.

Operação

A ACE Suzano em parceria com a Prefeitura e Sincomercio está realizando junto com a Policia Militar o Natal seguro para que consumidores e comerciantes tenham mais segurança no período de compras nesta época em que o movimento aumenta bastante.

Segundo a ACE, serão distribuídas cartilhas com orientações aos consumidores de como fazer suas compras com menores riscos.