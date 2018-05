Compras do Dia das Mães movimentam o comércio de Suzano

Com um horário especial para atender os clientes que ainda não compraram o presente do Dia das Mães - comemorado hoje -, os estabelecimentos comerciais de Suzano abrem, neste domingo, até às 13 horas, para que “atrasados” possam ainda encontrar o presente da mamãe.

Neste sábado (12), véspera do Dia das Mães - segunda principal data para o comércio -, ao andar pela região central da cidade, foi possível ver a grande movimentação de pessoas. O pequeno João Gabriel de Souza Silva, de 10 anos, escolhia o presente da mamãe, mas estava indeciso.

“Vou levar rosas brancas e entregar junto com meu presente que fiz na escola. Espero que ela goste”, completa.

Para o empresário Laudo Koga, os clientes deixam os últimos dias para efetuarem as compras, aumentando as vendas e consequentemente o fluxo de pessoas no estabelecimento.

“Os produtos que mais são adquiridos pelos clientes são os utensílios domésticos e as roupas. Só neste sábado na parte da manhã, tivemos aproximadamente 3 mil pessoas circulando na loja, e este número deve dobrar”, explica.

Procurando preços mais em conta para economizar no bolso, a aposentada Claudete Sales, de 59 anos, optou por presentear as suas filhas, noras e neta com canecas personalizadas.

“Ano passado os presentes eram maiores, entretanto, neste ano optei pela quantidade que possa caber no bolso, sem deixar de presentear elas”, conta.

Diversidade

Um dos presente mais procurados na data são os buquês de flores e as cestas de café da manhã.

Com aumento de clientes na data, a proprietária de uma floricultura, Célia Regina da Silva, ressalta a importância de ampliar o funcionamento dos comércios na compras de última hora. “Estamos com boas expectativas nas vendas este ano, pois as flores são sempre uma boa opção para os filhos que ficam indecisos na hora de escolherem o presente ideal para as mães.

Como as flores são simbólicas e representam vida, elas são sempre bem-vindas em datas comemorativas como essa”, ressalta.

As dúvidas na hora de escolher o presente certo sempre aparecem, entretanto, fazer uma boa pesquisa de preço é uma alternativa, como o motorista de ônibus, Maurice Gonçalves Natacci e a sua filha Maria de Fátima Nattaci, que procuravam um boa escolha para surpreender a esposa e mãe. “Ainda estamos procurando o que dar de presente para minha mãe, ela representa amor em nossas vidas e merece ser tratada como a rainha que merece”, conclui Maria.