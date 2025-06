Comunicação Pública capacita 115 munícipes com projeto 'Colaboração'

A Secretaria Municipal de Comunicação Pública capacitou 115 pessoas com a primeira edição do projeto “Colaboração” em 2025, com os dois encontros realizados na segunda e quarta-feira desta semana (02 e 04/06), no anfiteatro Orlando Digenova, no centro.

A iniciativa desenvolvida em parceria com o curso de Marketing do Centro Universitário Piaget (UniPiaget) iniciou seu terceiro ano de atividades e segue reforçando os conhecimentos da população sobre o mundo digital.

As apresentações mais recentes trouxeram para reflexão dos participantes, entre estagiários da Prefeitura de Suzano, estudantes de escolas públicas e atiradores do Tiro de Guerra de suzano (O2-081), alguns dos diferentes aspectos associados ao universo das mídias sociais, discutindo sobre a ética e as oportunidades que estão inseridas nesse meio. Também foram abordadas estratégias relacionadas ao uso da Inteligência Artificial e os recursos que podem ser utilizados a partir desta tecnologia.

A abertura dos trabalhos ficou a cargo do secretário municipal de Comunicação Pública, Paulo Pavione, e os temas foram tratados com os alunos e com o coordenador do curso de Marketing do UniPiaget, Hércules Moreira.

Nos dois primeiros anos de desenvolvimento do projeto “Colaboração”, em 2023 e 2024, foram capacitadas 808 pessoas. Neste período, o objetivo foi fortalecer a integração da comunidade junto à prefeitura para combater a disseminação de notícias falsas, oferecendo ações educativas focadas no uso consciente e responsável das redes sociais. Nessa fase, os eventos foram realizados com o apoio do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) e ocorreram no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro.