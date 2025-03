Comunidade de Apoio à Mulher Empreendedora promove evento no dia 28 de março em Mogi

A Comunidade de Apoio à Mulher Empreendedora (CAME) é um ecossistema dedicado a impulsionar mulheres líderes de negócios ou que buscam crescimento profissional. Atuando como um hub de conexão, aprendizado e desenvolvimento, a CAME oferece suporte por meio de mentorias, workshops e eventos colaborativos, visando fortalecer a mentalidade empreendedora e alcançar novos patamares de sucesso.



No dia 28 de março, a CAME vai promover um evento especial em celebração ao Mês da Mulher. O workshop acontecerá das 13h às 17h, no Auditório do Sincomércio Mogi das Cruzes, localizado na Rua Coronel Souza Franco, 74, Centro, Mogi das Cruzes - SP.



O evento é uma oportunidade única para mulheres que desejam crescer e se fortalecer nos negócios e na vida, celebrando o Mês da Mulher com aprendizado, conexões e inspiração.Com a participação de mulheres que se destacam no empreendedorismo e navida profissional, o workshop vai ter muito networking, sorteio de brindes e dicas práticas com conteúdosaplicáveis à carreira e aos negócios das participantes.



As vagas são limitadas e os ingressos estão disponíveis por R$ 25,00. As inscrições podem ser realizadas através da plataforma Sympla pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/workshop-especial-mes-da-mulher-came/2866773



Cronograma do workshop:

Painel "Florescendo Conexões": Momento inicial de acolhimento e networking, promovendo o fortalecimento dos laços entre as participantes.

Painel "Pilares da Experiência do Cliente": Imersão nos segredos da experiência encantadora da Disney, com Dani Fortes – fisioterapeuta, fundadora do Studio D Pilates e especialista em gestão empresarial e liderança.

Painel "Saúde Íntima SEM TABU - O Que Toda Mulher Precisa Saber Sobre Seu Corpo": Palestra aberta sobre saúde íntima e bem-estar feminino, conduzida por Aline Lima – fisioterapeuta pélvica e especialista em saúde da mulher e fisioterapia obstétrica.

Painel "Mulheres que Empreendem: Coragem, Resiliência e o Caminho para o Sucesso": Bate-papo com histórias reais e inspiradoras de grandes mulheres empreendedoras, incluindo:

Andréia Bossoes – Fundadora e CEO da Termkcal do Brasil, com mais de 20 anos na indústria metalúrgica.

Samira Chahade – CEO da Mistura Boa, conhecida como "Samira do Pão de Queijo", empreendedora de sucesso no ramo alimentício.

Renata Mazieiro – Fundadora e CEO da Intense Soluções, especialista em consultoria empresarial e treinamentos corporativos.



Origem e Propósito da CAME



Fundada oficialmente em 27 de novembro de 2024, a CAME surgiu da necessidade de criar um ambiente de suporte e crescimento para mulheres empreendedoras na região do Alto Tietê. Acreditamos que o sucesso é fruto da troca de experiências, networking estratégico e aprendizado contínuo. Nossa missão é promover conexões reais e oferecer suporte integral às participantes, fortalecendo não apenas seus negócios, mas também seu bem-estar pessoal.



Metodologia Impacta CAME



Desenvolvemos a metodologia própria "Impacta CAME", que combina:



Mentorias especializadas: Acompanhamento individual e em grupo para desenvolver habilidades de liderança e mentalidade empreendedora.

Workshops e eventos colaborativos: Oportunidades de aprendizagem, troca de experiências e construção de parcerias estratégicas, promovendo networking e geração de negócios.

Apoio integral: Suporte em todas as etapas da jornada empreendedora, considerando tanto o desenvolvimento profissional quanto o bem-estar pessoal das participantes.

Impacto na Região do Alto Tietê



Desde sua fundação, a CAME tem desempenhado um papel essencial em diversas frentes:



Rede de apoio e networking: Conectamos mulheres que podem colaborar entre si, formando parcerias estratégicas e ampliando suas oportunidades de negócios.

Geração de conhecimento: Através de mentorias, workshops e eventos, fornecemos acesso a conteúdos e experiências que aceleram o desenvolvimento profissional.

Mentalidade empreendedora: Incentivamos a inovação, a liderança e o desenvolvimento de habilidades essenciais para enfrentar desafios do mercado.

Parcerias e crescimento: Atuamos como ponte entre empresárias, empresas e instituições que possam agregar valor e impulsionar o crescimento dos negócios liderados por mulheres.