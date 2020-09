Comunidade Divino Espírito Santo se torna paróquia em Suzano

A Comunidade Divino Espírito Santo se torna, a partir de domingo, paróquia e vai ampliar o número de missas durante a semana. Uma programação especial, com quatro missas, é preparada. O bispo da Diocese de Mogi das Cruzes, Dom Pedro Luiz Stringhini, vai ministrar uma das celebrações.

Atualmente, tanto a Comunidade Divino Espírito Santo quanto as comunidades São Pedro, São José e Imaculada Conceição são capelas vinculadas a Matriz São Sebastião. Contudo, a partir de domingo, a Divino Espírito Santo se tornará paróquia e terá as outras três comunidades vinculadas a ela.

De acordo com o padre da Divino Espírito Santo, Ricardo Nascimento Vergara, a comunidade vai se tornar paróquia devido crescimento de fiéis. "Normalmente comparecem 100 fiéis na missa semanal. E ao longo dos anos a comunidade também cresceu. E agora, como uma paróquia e independente, vamos poder atender melhor a todos", frisa.

Antes, a Comunidade Divino Espírito Santo realizava apenas uma missa durante a semana. Acontecia aos sábados, às 18h30. Agora, o padre Ricardo afirmou que será ampliado o número de missas. De uma para três na semana, sendo duas no domingo e outra que ainda não foi definido o dia.

No domingo, haverá a Missa da Criação, às 19h30, que será ministrada por Dom Pedro Luiz Stringhini. Além da missa, terá outras três de manhã. A primeira, às 8 horas, na Comunidade São Pedro. Já a segunda, às 9h30, será na Comunidade Imaculada Conceição. Para completar a programação matinal, a terceira será, às 11 horas, na própria Comunidade Divino Espírito Santo.

Devido a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o padre Ricardo pediu para que os fiéis que não quiserem comparecer presencialmente na Missa da Criação, que possam estar presentes em uma das outras missas. "Na Missa da Criação, teremos 100 lugares na paróquia, além de telão e outros 100 lugares no salão - antiga capela, que fica ao lado", explicou. Ele ainda afirma que a seguirão os protocolos de saúde. "Teremos álcool em gel na porta e tapete para higienizar os pés. Vamos também colocar as cadeiras com espaçamento adequado", completou.

Para quem quiser acompanhar a Missa de Criação de casa, pode acessar a página do Facebook "Divino.Suzano", que fará a transmissão ao vivo.