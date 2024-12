Comunidade do Conto lança livro nesta sexta-feira em Suzano

“VASTO – Antologia de Contos” é o título do 11° livro da Associação Cultural Literatura no Brasil. Trata-se de uma obra de contos que é o resultado do projeto “Comunidade do Conto” de 2024. A Comunidade do Conto é um grupo gerido pela associação de escritores suzanenses e existe desde 2010. Basicamente é um grupo de estudos que tem o gênero literário “Conto” como ferramenta de pesquisa. Os participantes se reúnem uma vez ao mês para discutir temas e depois escrever e ler os contos que foram construídos em cima dos assuntos discutidos.

Ao longo desse ano os temas escolhidos ficaram em torno de três intelectuais negros. São eles: Lima Barreto, Carolina Maria de Jesus e Abdias do Nascimento.

Durante os meses, os autores e as autoras participantes da Comunidade do Conto se debruçaram em cima da vida e obra desses intelectuais negros. Dali retiraram conteúdo para compor suas histórias fictícias que agora fazem parte do livro que vai ganhar as ruas a partir dessa sexta-feira, 13/12.

Ademiro Alves, o Sacolinha, criador e coordenador do projeto, diz que está muito feliz com o resultado: “É mais do que um livro, é a consolidação de um trabalho de 10 anos. A Comunidade do Conto já virou uma universidade, aqui somos uma faculdade que por todos esses anos tem estudado esse gênero, com muita dedicação e afinco”, ressalta Sacolinha.

A entrada no lançamento é gratuita e ocorre a partir das 19h no Frida Café (R. Francisco Quadra Castro, 33 Vila Sao Jorge, Suzano). Teremos a presença de todos os participantes do livro que aproveitarão o momento para autografar a obra.

Vale dizer que todos que estiverem presentes neste lançamento receberão, gratuitamente, um exemplar do livro, bem como autógrafos dos (as) autores (as) presentes.