Comunidade Kolping promove ações sociais no Jardim Cacique

A Comunidade Kolping São Judas Tadeu (CKSJT), através do slogan "Cidadão em Construção", está há 29 anos promovendo ações sociais com a população do bairro em que atua, o Jardim Cacique. Entre os diversos trabalhos, promove aulas de letramento, informática, música e doa cestas básicas para famílias cadastradas em programa da Prefeitura.

O presidente da Kolping, Airton José da Silva, conta que entrou no projeto há 14 anos, e atualmente está em seu segundo mandato como presidente. "O projeto sobrevive por meio de doações de empresas, pessoas físicas que se solidarizam. Já tivemos apoio da Prefeitura, mas hoje não temos mais", contou.

Além dele, a Kolping São Judas Tadeu tem como coordenador Vanderlei Romão, Sebastião Rodrigues, Jorge Alexandre, Sônia Maria D'Ávila, Magali da Silva, Diniz da Silva e José Dionísio da Silva. Em um espaço de 140 metros quadrados, sendo apenas 80 metros de área construída, o projeto reduziu muito a sua demanda nos últimos anos, explicou Airton.

"Não temos como manter a mesma estrutura de sempre. Os professores de que atuam aqui ficam em apenas um único período, não podemos mantê-los em dois períodos do dia", explicou.

Ações

A Comunidade Kolping do Jardim Cacique promove curso de informática para 20 crianças, toda terça-feira, e para 20 adultos toda quinta-feira.

As aulas de música e coral são realizadas todos os sábados, com apoio voluntário do músico Luiz Gonçalves.

"O professor Luiz apoia o projeto e vem dar aulas na Comunidade Kolping todo sábado. Luiz entende muito de música, e consegue ensinar inúmeros instrumentos".

Além das aulas de música, letramento e informática, a Kolping doa todas as terças-feiras, por meio do seu "Banco de alimento", cestas básicas com legumes, hortaliças e outros alimentos, para pelo menos 65 famílias cadastradas.

Airton conta que "atualmente está aposentado, devido a um acidente de trabalho". "Todos os diretores atuam em locais além da Comunidade Kolping, infelizmente sofri um acidente que me impossibilitou de trabalhar, mas isso permitiu que eu me empenhasse mais no projeto", concluiu Airton.