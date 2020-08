Comunidade libanesa em Suzano lamenta tragédia em Beirute

A comunidade libanesa em Suzano lamenta a tragédia na Capital do Líbano, Beirute, causada pela explosão de um armazém na manhã da última segunda-feira (04).

Segundo o padre Carmine Mosca, responsável pela Paróquia São Charbel em Suzano, onde são realizadas as celebrações da Igreja Maronita, libaneses e descendentes que moram na região estão sofrendo com as notícias vindas do oriente.

“A comunidade está muito triste e muito abalada. Muitos libaneses aqui da região tem familiares e amigos que moram próximos a Beirute, em cidades vizinhas. Estão todos muito preocupados”, afirma o padre.

De acordo com o pároco, além da apreensão com a integridade física dos parentes e amigos, a comunidade também enfrenta dúvidas quanto ao real motivo da explosão.

“Estamos esperando que se descubra o real motivo (da explosão). Se foi realmente acidental ou se foi algo criminoso”, completa.

Também triste e abalada pelas notícias está Jeanette Bou Ghosn, nascida no Líbano e moradora de Suzano há 46 anos. A comerciante conta que a primeira reação que teve, assim que recebeu a notícia, foi de entrar em contato com parentes e amigos.

“Sempre mantemos contato. Conversei com todos e estão bem. A maioria mora em cidades mais afastadas da Capital. Sentimos muito pelo que aconteceu, é muito triste. Ficamos muito abalados. Estamos rezando e pedindo a Deus para que tudo fique bem e melhore logo”, relata.

De acordo com o padre, somente em Suzano, a comunidade libanesa conta com cerca de 30 famílias. O número aumenta expressivamente se levarmos em consideração o Alto Tietê, que tem mais de 100 famílias de libaneses e descendentes.

A explosão

Segundo as primeiras informações, a suspeita é de que a explosão na região portuária de Beirute, Capital libanesa, teria ocorrido devido ao armazenamento incorreto de nitrato de amônio, um tipo de fertilizante altamente inflamável.

Até o fechamento desta edição, a informação oficial do governo libanês é de que mais de 100 pessoas tenham morrido na explosão, e mais de 4 mil pessoas tenham ficado feridas.

O presidente do país, Michel Aoun, declarou estado de emergência nacional por duas semanas, na tarde da última quarta-feira (5), devido o ocorrido.