Comunidades são beneficiadas com redistribuição de água

Marcela Carvalho, de 28 anos, mora na comunidade Três Paus, no distrito de Palmeiras, e é uma das 96 pessoas que são beneficiadas pelo abastecimento das caixas d’água comunitárias comandadas pela Prefeitura de Suzano. A distribuição no local, que recebia a visita do caminhão-pipa semanalmente, passará por mudanças a partir de janeiro de 2018.

O serviço, realizado pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, tem como objetivo disponibilizar água potável para locais e comunidades onde ainda não foram implantadas tubulações de água e esgoto.

A ação ocorre em intervalos regulares, principalmente, em bairros do extremo sul da cidade. No início do ano, a pasta municipal colocou em ação um plano de inspeção das caixas d’água comunitárias, com capacidade de 5 mil litros, na cidade.

O levantamento levou em conta a relação entre oferta e demanda de água, disponibilidade, frequência de abastecimento, entre outros fatores.

Segundo Marcela, que é responsável pela caixa comunitária nº 23, o abastecimento antes ocorria apenas uma vez por semana e o reservatório apresentava problemas como rachaduras e vazamentos. “Antigamente, era apenas uma vez por semana e a água não dava para todos os dias. Precisávamos procurar quem tinha um poço para ter um pouco mais de água. Hoje, a frequência aumentou”, explicou a moradora.

O aumento, na verdade, foi o resultado do remanejamento da distribuição de água. Segundo o secretário Ari Serafim Barbosa, da pasta de Manutenção e Serviços Urbanos, foi feita uma apuração na distribuição de água no distrito de Palmeiras.

“Muitos locais que não deveriam receber água, como chácaras de veraneio, estavam cadastrados. Mas já redirecionamos e estamos encaminhando para as comunidades que mais precisam da água. No que se refere às caixas que apresentaram problemas, a secretaria já identificou os locais e está tomando as devidas providências para efetuar a troca no início do ano que vem”, explicou.