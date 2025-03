Concluída pavimentação em rua que dá acesso ao Terminal de Palmeiras

A Prefeitura de Suzano concluiu nesta semana as obras que garantiram a pavimentação da rua Daniela Varjão, no bairro Vila Real Santista, que dá acesso ao Terminal de Ônibus de Palmeiras Jorge Ueno, em fase final de construção.

Para acompanhar o resultado do trabalho, iniciado em janeiro, o prefeito Pedro Ishi esteve no local na tarde desta sexta-feira (14/03), acompanhado do secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, e do engenheiro Éverson Pinheiro, da empresa Renov Pavimentação e Construções Ltda, responsável pela execução do projeto.

Os serviços implementados na via, que ganhou piso intertravado (bloquetes), promoveram uma intervenção no sistema de drenagem desde o terminal até a rua Sebastião de Lima Franco, com a instalação das tubulações necessárias para a captação de água, que foi acompanhada da construção de guias e sarjetas. Ao todo, foram investidos R$ 577.636,56, com recursos do Financiamento à Infraestrutura e ao Financiamento (Finisa) da Caixa Econômica Federal.

Oliveira destacou que as atividades executadas nas imediações foram pensadas para melhorar as condições de infraestrutura no entorno do terminal. “Qualificamos a mobilidade nesse ponto ao promovermos as obras necessárias para o escoamento das águas da chuva, tendo em vista a declividade verificada entre o terminal e a rua Sebastião de Lima Franco, onde está situada justamente a rua Daniela Varjão, que cruza a via. O piso intertravado também contribuirá com esse objetivo, preservando a circulação na via”, ressaltou o titular da pasta da Manutenção.

Pedro Ishi afirmou que a pavimentação concluída nesta semana representa mais uma fase importante do avanço dos serviços em Palmeiras. “No meu primeiro mês de mandato, foi entregue a Casa de Cultura Professor Luiz Antonio da Silva, no bairro Parque Palmeiras. Agora, estamos vistoriando uma nova rua pavimentada, com todas as etapas referentes a esse projeto”, declarou o chefe do Executivo municipal.

O trabalho no Terminal de Ônibus de Palmeiras Jorge Ueno, que está sendo construído na estrada do Koyama, 365, ultrapassou 90% de conclusão, restando as etapas finais que estão relacionadas à execução da pavimentação.