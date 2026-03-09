Conclusão das obras na rua Letice Bernardino Porto melhora mobilidade no Jardim Carla

A Prefeitura de Suzano garantiu a conclusão das obras na rua Letice Bernardino Porto, que contribuirão diretamente para a melhoria das condições de mobilidade no Jardim Carla, bairro situado na região norte da cidade. Para acompanhar o resultado do trabalho, o prefeito Pedro Ishi esteve na via no último domingo (08/03), ao lado do secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, e do vereador José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira.

Os serviços nos 600 metros de extensão da rua foram executados em parceria com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), em função das intervenções da empresa na via, que são referentes à infraestrutura de rede de esgoto voltada aos munícipes desta localidade do município.

As obras de pavimentação nesta rua serão sucedidas de serviços referentes à iluminação pública. Ao longo desta via, a prefeitura garantirá a instalação de lâmpadas 100% LED, integrando o trabalho que chegará em toda a cidade até o fim do ano. Dos 28 mil pontos, 15 mil já foram contemplados até o momento.

A rua Letice Bernardino Porto se soma ao conjunto de vias que têm sido requalificadas pela gestão do prefeito Pedro Ishi, em todas as localidades de Suzano.

Na região sul, um amplo plano de pavimentação já está em execução para beneficiar 15 ruas do bairro Vila Fátima: Rinyasu Sugimura, São Jorge, Nossa Senhora Aparecida, Santa Maria, Masatsuka Ida, Santa Julia, Santa Adriana, Santa Cristina, Nossa Senhora de Fátima, Santa Luzia, Santo Anastácio, São Francisco de Assis, São Marcos e São Paulo.

Já na região central, a administração municipal tem avançado com obras destinadas à melhoria da mobilidade no Parque Maria Helena, entre outras localidades, com aplicação do asfalto na rua Isaura Tavares de Paiva. A pavimentação foi precedida de intervenções realizadas neste perímetro urbano desde à gestão Rodrigo Ashiuchi, contemplando o trecho que vai da rua Cidade de Diadema, já pavimentada em 2023, até a avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66).

O secretário Samuel Oliveira afirmou que as obras de pavimentação têm melhorado a qualidade de vida dos moradores. “É uma grande satisfação poder chegar nos bairros e ver a satisfação da população com as obras concluídas, como foi o caso da rua Letice Bernardino Porto, que é fundamental para o deslocamento dos munícipes que moram e circulam no Jardim Carla”, declarou o titular da pasta.

Por sua vez, o prefeito destacou que as demandas da população têm sido atendidas. “Quando vistoriamos os serviços nos bairros atendidos, vemos como as obras transformam a vida dos suzanenses. Nesta oportunidade, pudemos atestar mais vez os avanços que estão sendo proporcionados na cidade. Estivemos com a representação dos moradores, conversando com a liderança comunitária local, com quem tratamos das melhorias que já foram implementadas e que ainda estão por vir”, ressaltou o chefe do Executivo.