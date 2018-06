Concurso de colcha de retalhos tem quatro finalistas

O Fundo Social de Solidariedade (Fuss) de Suzano divulgou nesta semana as finalistas do concurso de colcha de retalhos “Mãos Que Transformam”.

Dentre as 18 inscritas, as participantes Terezinha de Jesus Ribeiro Costa, Marly Felix de Melo, Janaína dos Santos e Margarete Belo Gonçalves foram as mais bem avaliadas e terão seus trabalhos expostos no encerramento da Campanha do Agasalho 2018, previsto para 20 de julho.

Na oportunidade, haverá premiação da melhor colcha e, em seguida, os trabalhos confeccionados à mão serão sorteados entre as associações e entidades beneficentes cadastradas no órgão social presidido pela primeira-dama Larissa Ashiuchi.