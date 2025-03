Concurso de Fantasias contempla categorias para crianças e incentiva criatividade

O Concurso de Fantasias contemplou categorias para crianças entre 2 e 10 anos e para os pequenos a partir de 11 anos, trazendo alegria às famílias e incentivando a criatividade dos moradores. Aqueles que mais empolgaram os jurados ainda levaram brindes para casa, que incluíram uma bicicleta para os primeiros. Os demais destaques ganharam outros prêmios, como mochilas, fones de ouvido, patinetes e kits de massa de modelar.

Pré-carnaval

Nos dias que antecederam a folia, a prefeitura já havia organizado um pré-carnaval em outros quatro equipamentos municipais da cidade, alcançando os Centros Culturais Monteiro Lobato, no Jardim Colorado, e Nelson da Cruz, no Cidade Boa Vista; além da Casa de Cultura Professor Luiz Antonio da Silva, no Parque Palmeiras; e do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Alberto de Sousa Candido, no Jardim Gardênia Azul.

As crianças que compareceram puderam desfrutar dos ritmos carnavalescos com as marchinhas, brincadeiras e danças dos carnavais de salão, entre confetes e serpentinas. O “esquenta” contou com muita folia e integração entre os participantes, permitindo que eles entrassem no clima da festa com muita música e dança.

O secretário de Cultura afirmou que a folia em Suzano empolgou as famílias que estiveram no parque e nos centros culturais. “Conseguimos organizar uma programação ampla, com atrações relevantes e muito agito para todos que gostam da festa de carnaval. Entretemos os pequenos e reunimos a população com as atividades que foram ofertadas”, declarou Spitti.

O prefeito Pedro Ishi destacou que o Parque Max Feffer mostrou mais uma vez sua representatividade para a cidade. “Recebemos milhares de munícipes nesses três dias de festa, que se divertiram com toda a programação disponibilizada pela Cultura. Pudemos ver a alegria das crianças com o concurso de fantasias e a emoção das famílias com a festa que pudemos proporcionar nesse período”, ressaltou o chefe do Executivo municipal.