Concurso público da GCM de Suzano terá participação de 1.935 concorrentes

O concurso público aberto pela Prefeitura de Suzano para provimento de cargos na Guarda Civil Municipal (GCM) terá a participação de 1.935 candidatos. Há 20 vagas disponíveis, sendo 14 para homens e seis para mulheres.

Nesta terça-feira (29), além da convocação dos participantes, foi feita a divulgação dos locais onde será aplicada a prova objetiva, que ocorrerá em 10 de junho (domingo), às 13 horas. Além desta, estão previstas outras cinco fases de caráter eliminatório.

A quantidade de participantes indica que a disputa será acirrada: 118 candidatos por vaga para homens (1.652 inscritos) e 47,16 para mulheres (283). Os concorrentes aprovados que vierem a ser contratados receberão salário de R$ 1.728,40, auxílio alimentação, auxílio cesta básica e vale-transporte.

A prova objetiva será composta de 40 questões de múltipla escolha sobre conhecimentos gerais – língua portuguesa (20), matemática (10), atualidades (5) e noções de informática (5) – e dez de conhecimentos específicos (Lei Orgânica do Município, Constituição Federal, Código Penal e outros itens).

Ela será aplicada em cinco locais: Escola Municipal Antônio Marques Figueira (Centro), Escola Estadual (EE) Professora Luiza Hidaka (Centro), EE Antônio Rodrigues de Almeida (Conjunto Residencial Iraí), EE Batista Renzi (Vila São Francisco) e Escola Técnica (Etec) de Suzano (Vila Urupês). Os endereços e a relação de candidatos podem ser conferidos no link “Concursos Público” do site da administração municipal, em www.suzano.sp.gov.br.

Os portões serão abertos ao meio-dia e fechados às 13 horas, quando terá início a prova objetiva. É necessário comparecer com 60 minutos de antecedência, portando caneta esferográfica de tinta de cor preta, documento original com foto e comprovante de inscrição. A duração da prova será de até três horas.

Informações sobre gabarito, resultados e próximas etapas serão divulgadas posteriormente pela Prefeitura de Suzano e pela Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), responsável pela realização do concurso público.

De acordo com o edital do concurso público nº 001/2018, apenas serão convocados para o exame antropométrico (aferição de altura) e para a prova de aptidão física, que são as segundas e terceiras fases, respectivamente, os 600 candidatos melhor posicionados na classificação da prova objetiva: 420 homens e 180 mulheres. Na sequência ocorrerão avaliação psicológica, exame médico e pesquisa social.

Com a futura contratação, a GCM passará a contar com 157 agentes. “Estamos promovendo uma série de melhorias para a corporação e uma delas é justamente o incremento do efetivo, por meio de concurso público. O nosso objetivo é oferecer uma GCM cada vez mais estruturada e com condições de trabalho dignas para os seus integrantes”, afirmou o prefeito Rodrigo Ashiuchi.