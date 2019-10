Concurso público da Prefeitura de Suzano tem prazo para inscrições prorrogado

A Secretaria Municipal de Administração prorrogou o prazo para inscrições no novo concurso público (edital nº 01/2019) da Prefeitura de Suzano, que terminaria nesta quinta-feira (24). Agora, os interessados em concorrer têm até as 16 horas de 11 de novembro (segunda-feira) para se cadastrar exclusivamente no site do Instituto Consulplan, responsável pela realização do certame, em www.institutoconsulplan.org.br, e até 12 de novembro (terça-feira) para recolher a taxa correspondente. As provas serão aplicadas em 8 e 15 de dezembro (domingos), de acordo com o cargo escolhido.

“O objetivo com a iniciativa foi possibilitar que mais pessoas tenham chance de se inscrever. Além disso, vai coincidir também com a data de pagamento de muitas delas, o que facilitará o recolhimento da taxa”, comentou a secretária de Administração de Suzano, Cintia Renata Lira da Silva. De acordo com o edital de rerratificação IV, o candidato que tenha efetuado requerimento de inscrição poderá reimprimir seu boleto durante todo o período, no máximo, até 12 de novembro.

A partir de 20 de novembro (quarta-feira), o Instituto Consulplan vai colocar à disposição a relação dos cadastros deferidos e indeferidos (se houver), para conhecimento do ato e dos motivos do indeferimento para interposição dos recursos, no prazo legal, bem como da lista contendo o deferimento das condições especiais solicitadas para as provas objetivas e os candidatos que concorrerão às vagas reservadas.Outras informações podem ser obtidas com a Central de Atendimento ao Candidato do Instituto Consulplan: 0800 283 4628 ou atendimento@institutoconsulplan.org.br.

O novo concurso público da Prefeitura de Suzano tem 105 vagas em 62 cargos de vários setores, com salários que vão de R$ 1.531,45 a R$ 8.774,57. As taxas de inscrição variam de acordo com a escolaridade exigida para a função escolhida: R$ 34,88 para ensino fundamental completo e incompleto; R$ 38,90 para ensino médio e ensino médio técnico; e R$ 52,20 para ensino superior.

Cargos, salários e vagas do novo concurso público:

NÍVEL SUPERIOR

Analista Ambiental – R$ 6.011,16 – 1 vaga

Analista de Sistemas – R$ 3.268,73 – 1 vaga

Analista em Gestão Orçamentária e Financeira – R$ 6.011,16 – 1 vaga

Arquiteto – R$ 7.101,55 – 3 vagas

Bibliotecário – R$ 3.772,95 – 1 vaga

Contador – R$ 6.011,16 – 1 vaga

Engenheiro Agrônomo – R$ 7.101,55 – 1 vaga

Engenheiro Ambiental – R$ 7.101,55 – 1 vaga

Engenheiro Civil – R$ 7.101,55 – 2 vagas

Engenheiro de Segurança no Trabalho – R$ 7.101,55 – 1 vaga

Engenheiro de Tráfego – R$ 7.101,55 – 1 vaga

Engenheiro Florestal – R$ 7.101,55 – 1 vaga

Gestor Ambiental – R$ 6.011,16 – 1 vaga

Gestor de Contratos – R$ 3.772,95 – 1 vaga

Jornalista – R$ 5.786,38 – 1 vaga

Médico Veterinário 20 horas – R$ 7.684,93 – 1 vaga

Monitor de Atividades Esportivas, Lazer e Recreação – R$ 2.766,46 – 2 vagas

Procurador Jurídico – R$ 8.774,57 – 1 vaga

Fisioterapeuta – R$ 6.011,16 – 1 vaga

Médico Ginecologista 10 horas – R$ 3.841,53 – 1vaga

Médico Ginecologista 20 horas – R$ 7.684,93 – 1 vaga

Médico Neurologista 20 horas – R$ 7.684,93 – 1 vaga

Médico Pediatra Plantonista 24 horas – R$ 8.774,57 – 1 vaga

Médico Psiquiatra Infantil – R$ 7.684,93 – 1 vaga

Psicólogo Social – R$ 6.011,16 – 2 vagas

NÍVEL MÉDIO E MÉDIO TÉCNICO

Agente Cultural – R$ 2.766,46 – 1 vaga

Agente de Orçamento – R$ 3.269,73 – 1 vaga

Agente de Trânsito – R$ 2.766,46 – 1 vaga

Agente Fiscal Ambiental – R$ 2.766,46 – 3 vagas

Agente Fiscal de Obras – R$ 2.766,46 – 4 vagas

Agente Fiscal de Posturas – R$ 2.766,46 – 5 vagas

Agente Fiscal de Transporte – R$ 2.766,46 – 1 vaga

Agente Fiscal Patrimonial – R$ 2.766,46 – 1 vaga

Agente de Gestão Administrativa – R$ 3.269,73 – 1 vaga

Almoxarife – R$ 1.986,78 – 2 vagas

Analista de Suporte – R$ 2.502,67 – 1 vaga

Assistente de Suprimentos – R$ 1.986,78 – 1 vaga

Auxiliar Administrativo – R$ 1.782,82 – 9 vagas

Desenhista Projetista – R$ 3.269,73 – 1 vaga

Educador Social – R$ 1.986,78 – 3 vagas

Entrevistador Social – R$ 1.986,78 – 2 vagas

Mecânico de Manutenção – R$ 2.502,67 – 1 vaga

Técnico Agrícola – R$ 2.766,46 – 1 vaga

Técnico em Segurança do Trabalho – R$ 3.269,73 – 1 vaga

Técnico em Suprimentos – R$ 3.269,73 – 1 vaga

Topógrafo – R$ 2.766,46 – 1 vaga

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E INCOMPLETO

Ajudante Geral – R$ 1.531,45 – 8 vagas

Auxiliar de Topógrafo – R$ 1.782,82 – 1 vaga

Borracheiro – R$ 1.782,82 – 1 vaga

Carpinteiro – R$ 1.782,82 – 1 vaga

Eletricista – R$ 1.782,82 – 2 vagas

Eletricista de Veículos – R$ 1.986,78 – 1 vaga

Encanador – R$ 1.782,82 – 2 vagas

Motorista – R$ 2.502,67 – 5 vagas

Motorista de Ambulância – R$ 2.502,67 – 2 vagas

Operador de Asfalto – R$ 1.986,78 – 1 vaga

Operador de Máquinas Leves – R$ 1.782,82

Operador de Máquinas Pesadas – R$ 2.766,46 – 1 vaga

Pedreiro – R$ 1.782,82 – 3 vagas

Pintor – R$ 1.782,82 – 2 vagas

Sepultador – R$ 1.531,45 – 1 vaga

Soldador – R$ 1.782,82 – 1 vaga