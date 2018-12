Condemat mantém Ashiuchi na Presidência do consórcio regional

O prefeito suzanense, Rodrigo Ashiuchi (PR), foi reeleito à Presidência do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat). A eleição, realizada na manhã desta terça-feira (18) na sede, também definiu a troca do segundo secretário da casa. O cargo será assumido pelo prefeito de Salesópolis, Vanderlon Oliveira (PR). Até então, a cadeira era ocupada pelo chefe do Executivo mogiano, Marcus Melo (PSDB), que se ausentou do encontro. Além disso, Bertioga e Santa Branca também deverão aderir formalmente ao grupo, no próximo ano.

Os demais membros da diretoria do consórcio serão mantidos no novo mandato, até dezembro de 2019. Ashiuchi pontuou as conquista deste último ano, como o contrato com Associação de Apoio a Criança Deficiente (AACD); implantação de Residências Terapêuticas e o convênio com o Fehidro, que viabiliza a compensação financeira às cidades produtoras de água. Durante o encontro ainda foi deliberado a formalização de convites para novos municípios aderirem à união, entre eles Bertioga e Santa Branca. Essas cidades terão o prazo de seis meses de adaptação, para posteriormente oficializarem participação.

Para 2019, a expectativa é de continuidade dos trabalhos, sendo que o Fehidro será prioridade.

O presidente também pontuou as obras de duplicação da Rodovia Pedro Eroles (SP-88), a Mogi-Dutra, e a instalação da alça de acesso ao Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), em Suzano. Outra possibilidade para o próximo ano é a aposta na compra conjunta de medicamentos de alto custo para a região, assim como ocorreu o rateio das Residências Terapêuticas. O trabalho em grupo ainda será adotado para a possível instalação de novas unidades da Casa Abrigo, voltadas às mulheres vítimas de violência doméstica.

De acordo com Ashiuchi, o relacionamento com novo governo de João Doria (PSDB) se manterá focado na satisfação do Alto Tietê. "O consórcio é maduro. Em Suzano, apoiamos a candidatura de Márcio França (PSB), pela vice dele (Cel. Eliane Nikoluk, também do Partido Republicano). Na nossa primeira reunião no Condemat, pós-eleição, conversamos que nosso objetivo é o bem-estar da região".

Marcus Melo, único prefeito da região a apoiar o governador eleito, não participou do encontro. Ashiuchi alegou que o mogiano, assim com o chefe do Executivo guarulhense, estiveram na capital participando da diplomação dos deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Melo deixou a tesouraria do Condemat. "Não houve disputa, houve consenso", justificou o presidente.