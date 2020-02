Condemat recebe secretários da Saúde para discutir o coronavírus

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) realizou ontem, uma reunião com os secretários de Saúde da região para discutir sobre o Coronavírus.

Durante coletiva de imprensa, a coordenadora da Câmara Técnica de Saúde do Condemat, Adriana Martins, informou as medidas que foram definidas no encontro.

“A gente fez um alinhamento da necessidade da região, que se porventura haja o aumento da notificação de casos suspeitos, nós precisaremos principalmente de uma estrutura hospitalar.”

Ainda assim a coordenadora enfatizou que não é necessário o alarde da situação na região. “A gente não precisa ter alarde, mas a gente precisa ter um procedimento consciente e preventivo”.

No último dia 3, o Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado de Saúde descartou o caso suspeito do coronavírus em Mogi das Cruzes. Atualmente, a região não possui nenhum caso suspeito ou confirmado.

Em todo o mundo, 28 países já tiveram casos positivos. Adriana ressalta que “por conta desse cenário mundial, a gente tem que estar bem alerta para que ações rápidas possam ser tomadas.”

A secretária de Saúde de Mogi, Rosângela Débora da Cunha, enfatizou que “todos os municípios do Alto Tietê estão preocupados, assim como o mundo inteiro.”

Além disso, ela disse que o grande problema em relação à prevenção do vírus é a falta de leitos de UTI de isolamento (Unidades Intensivas de Tratamento), mas que essa questão “não é apenas Mogi, ou o Alto Tietê, é o país inteiro.”

A diretora técnica da Secretaria de Saúde de Suzano, Tania Mara Porfírio, disse que logo que a cidade tomou conhecimento da proliferação do vírus, a secretaria informou aos profissionais da saúde e passou os protocolos clínicos caso haja a suspeita da doença no município.

“Todos os profissionais receberam um material técnico para apoiar na condução do caso, se houver. Esperamos que não aconteça.”

Sobre o carnaval nas cidades que o Condemat abrange, a coordenadora Adriana disse que “é uma preocupação”, mas que no momento, ainda não existe nenhuma recomendação do Centro de Operações Emergenciais(COE), quanto ao cancelamento ou necessidade de ajuste nos eventos, apesar de ser preocupante neste momento.

“O Alto Tietê não é diferente do restante do país, que já tem os seus municípios com os eventos programados para praticamente daqui há duas semanas”, finaliza Adriana.